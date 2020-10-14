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Заморозку учитываемого при расчёте пенсий довольствия военных предлагают продлить

Заморозку учитываемого при расчёте пенсий довольствия военных предлагают продлить

Продлить заморозку ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчёта военных пенсий в России предлагают до 1 января 2022 года. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день денежное довольствие военных состоит из оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и дополнительных выплат. Военным, уволенным со службы и имеющим выслугу в 20 лет и более полагается 50 процентов от денежного довольствия. Кроме того, за каждый год свыше 20 лет им начисляются дополнительные 3 процента.

Военнослужащим с трудовым стажем в 25 лет и более полагается 50 процентов сумм денежного довольствия. А за каждый год стажа свыше 25 лет им начисляется дополнительно 1 процент указанных сумм денежного довольствия, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству, с 2013 года ежегодно денежное довольствие должно индексироваться на 2 процента. Однако с 2015 года эта индексация была временно приостановлена. Авторы документа предлагают продлить заморозку увеличения денежного довольствия для военных ещё на год. Сохранив при этом размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии — 73,68 процента.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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