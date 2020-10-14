Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

Зеленский снял маску в толпе, потому что напугал ею ребенка

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский снова был вынужден снять защитную маску на публике, так как напугал своим видом ребенка.

Инцидент произошел у мемориала Качиньского в Одессе, где глава государства возложид цветы вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

На видео, появившемся в сети, Зеленский пытается поздороваться с ребенком, а тот неоднозначно реагирует на лицо в маске.


Напомним, президент Украины не впервые нарушает карантинные нормы. Так, в августе он делал покупки в супермаркете на Донбассе и снял маску ради селфи с покупателями, а в июне и вовсе пил кофе в кафе Хмельницкого в то время, когда подобные заведения не должны были принимать посетителей.

669 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Правительство РФ утвердило новый состав Фонда поддержки детей
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи единиц техники
Образовательные организации Амурской области получили 2,5 тысячи
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты приемной кампании в педагогические вузы
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят результаты
Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Экс-мэр Каунаса: Литва жила бы лучше, если бы не лаяла на Россию
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
Путин и саудовский принц обсудили ситуацию на нефтяном рынке
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
МО Армении сообщило об ужесточении боев в НКР: события ночи 14 октября
"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить "группой" на нудисткий пляж - СМИ
"Я люблю экшен": Киркоров думает проколоть пенис с сосками и сходить
Мошенники в пандемию стали чаще предлагать "скидки" при оплате счетов
Мошенники в пандемию стали чаще предлагать "скидки" при оплате счетов
Заговоры на Покров 14 октября 2020 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2020 года: на счастье, любовь и удачу
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями отопительного сезона и холодного ветра
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих
Приметы о ключах: 5 хороших и 5 плохих

Топ на сегодня

Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
Кадыров: Обстановка в Чечне спокойная
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
В Армении завели дело о международном терроризме из-за боев в Карабахе
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет смысла
Попова: в приостановке работы предприятий из-за коронавируса нет
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю — мнение
Эрдоган стал «раздражителем» для США, Алиев рискует пожать бурю —
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам программы «Земский учитель»
В Минпросвещения России обсудили ситуацию по выплатам участникам

Еще по теме

Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком
Шаурма больше не в моде: Зеленского засекли в Днепре с бургером (видео)
Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео
Зеленский обещает заплатить штраф за скандальный поход в кафе Хмельницкого