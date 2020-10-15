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15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»

15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»

15-16 октября на коммуникационной платформе «ММСО.Онлайн» пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин», в которой примут участие более 20 000 учителей русского языка и литературы, директоров, методистов, а также писателей, сотрудников музеев и журналистов.

В ходе мероприятия эксперты обсудят цифровую педагогику и преподавание словесности в современных условиях, вопросы профессионального развития учителя-словесника, а также инструменты, применяемые в обучении. 

Во время конференции состоится встреча с авторами актуальных для филологов российских ресурсов «Национальный корпус русского языка», «Тотальный диктант», «Полка» и «Живые страницы».

На конференции также обсудят то, что сегодня волнует учителя-словесника и какой опыт он может перенять у зарубежных коллег. Вместе с литературоведами будет проанализирован традиционный для преподавания текст с использованием современных инструментов смешанного обучения. Вместе с этим будут презентованы результаты первого месяца использования школами России на платформы «Сберкласс».

В мероприятии примут участие Фекла Толстая, журналист, режиссер, соавтор проекта «Tolstoy Digital»; Антон Скулачев, председатель Гильдии словесников, член Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации; Александр Архангельский, писатель, журналист, профессор НИУ ВШЭ; Константин Арбенин, поэт, прозаик, лидер группы «Зимовье зверей»; Татьяна Смирнова, автор учебников литературы, директор школы «Образ», и другие.
 
Участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://pushkin.mmco-expo.ru/reg/select

Более подробно с программой и расписанием онлайн-конференции можно ознакомиться по ссылке: https://pushkin.mmco-expo.ru/

# Общество
По материалам: edu.ru

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