AC/DC посвятили новый альбом памяти своего покойного гитариста

Лидия Мартынова

. Музыканты AC/DC заверили в коротком промо-ролике на YouTube, что один из основателей группы Малькольм Янг, скончавшийся в 2017 году, "гордился" бы их новым альбомом "Power Up".

Участники коллектива рассказали, что посвятили пластинку, релиз которой запланирован на 13 ноября, памяти Янга.

"Я знаю, что его больше нет в живых. Но душа его с нами. Эта группа – его детище и его жизнь", — заявил его брат Ангус Янг.

"Он бы гордился этой нашей работой", — добавил вокалист Брайан Джонсон, указав на копию альбома.

"Он любил повторять: "Если ты музыкант, то ты как будто все время находишься на "Титанике". Группа тонет вместе с кораблем. Вот так он размышлял", — вспомнил Янг.

В предстоящую запись войдут гитарные рифы, которые сочинил Малькольм.