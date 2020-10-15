Агата Муцениеце собирается пойти на «Холостяк» с Тимати

Влада Некрасова

Самой обсуждаемой темой в российском шоу-бизнесе можно считать участие Тимати в романтическом проекте «Холостяк». Несмотря на совсем недавний разрыв с Анастасией Решетовой, музыкант уже готов стать предметом борьбы за любовь между 25 конкурсантками.

Первый раз за всю историю проекта в первые дни пришло около 30 тысяч заявок от конкурсанток. Кастинг продлится до ноября. Отметим, что личность главного героя раскрыта еще во время кастинга. Обычно имя «холостяка» узнается только во время первой серии сезона.

Свое мнение по этому поводу высказали многие артисты российского шоу-бизнеса. Причем, ни один из комментариев не был в позитивном ключе. Многие не верят в искренность намерений Тимати и считают это «дешевым пиаром». К всеобщему обсуждению присоединилась и Агата Муцениеце.

У себя в Instagram она выложила ролик, в котором вместе с приятельницей обсуждает проект Холостяк. Агата спросила у подруги, собирается ли она подать заявку на кастинг в романтический проект. При этом отметила, что сама даже не сможет пройти мимо такого предложения.

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