Айза выложила фото голого Олега Майами в stories

Влада Некрасова

В Instagram Айзы Анохиной никогда не бывает слишком много «обнаженки». Еще недавно она «прокололась» со случайной публикаций своей зоны бикини, а уже сегодня решила вовлечь в процесс записи эротичных stories своего парня Олега Майами и показала его голое тело на страничке.

«Ку-ку, Олежа!»

— внезапно начала она stories.

Не пугала бы так… Неординарно, неожиданно… Браво, Айза, теперь у тебя на страничке есть новое приветствие. А Олежу, кстати, не сильно то волновал контент его любимой. Он, кажется, даже не проснулся он ее нежных поглаживаний и выкриков «Ку-ку».

«Олежа в отрубе, достала уже со своими сторисами. Куку куку… как дятел!»

— негативно комментируют публикации Долматовой в новостных порталах.

Да уж, из Майами вышел не самый активный герой видео, но отчаиваться Айзе не стоит. Зато ее по достоинству оценили в публикации порно-контента в сети, подметив, что российская инстадива опередила с тотальным позором даже Карди Би (Cardi B). Честно говоря, сомнительный повод гордиться, но главное, что Айзу это повеселило и ничуть не оскорбило.

«Ты круче CardiB, ведь ты первая»,

— похвалила публика девушку за «достижение».





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