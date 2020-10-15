Айза выложила фото голого Олега Майами в stories
В Instagram Айзы Анохиной никогда не бывает слишком много «обнаженки». Еще недавно она «прокололась» со случайной публикаций своей зоны бикини, а уже сегодня решила вовлечь в процесс записи эротичных stories своего парня Олега Майами и показала его голое тело на страничке.
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А вдруг это и правда только начало? Вдруг наша вторая осень продлится всю жизнь? Вдруг, мы оба, совершенно разные и на вид не способные любить дольше мгновения, проведём всю жизнь рука об руку? Вдруг, все же, существует эта дурацкая судьба? И мы часть ее плана? Вдруг мы ошибаемся? А вдруг - нет? Спасибо тебе за то, что не ускоряешь события, спасибо что даёшь наслаждаться моментом и не портишь мне жизнь. Ты заботишься обо мне как мать)) и даже сейчас, ты болеешь, но отдаёшься полностью мне и заботишься. Каждый день. Я совершенно не пойму с какой ты планеты, но точно не с этой...может быть с моей. Я ничего не хочу знать, особенно, что будет завтра, единственное, что я хочу, это быть с тобой. ❤️
«Ку-ку, Олежа!»— внезапно начала она stories.
Не пугала бы так… Неординарно, неожиданно… Браво, Айза, теперь у тебя на страничке есть новое приветствие. А Олежу, кстати, не сильно то волновал контент его любимой. Он, кажется, даже не проснулся он ее нежных поглаживаний и выкриков «Ку-ку».
«Олежа в отрубе, достала уже со своими сторисами. Куку куку… как дятел!»— негативно комментируют публикации Долматовой в новостных порталах.
Да уж, из Майами вышел не самый активный герой видео, но отчаиваться Айзе не стоит. Зато ее по достоинству оценили в публикации порно-контента в сети, подметив, что российская инстадива опередила с тотальным позором даже Карди Би (Cardi B). Честно говоря, сомнительный повод гордиться, но главное, что Айзу это повеселило и ничуть не оскорбило.
«Ты круче CardiB, ведь ты первая»,— похвалила публика девушку за «достижение».
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