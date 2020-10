Айза выложила фото голого Олега Майами в stories

View this post on Instagram

А вдруг это и правда только начало? Вдруг наша вторая осень продлится всю жизнь? Вдруг, мы оба, совершенно разные и на вид не способные любить дольше мгновения, проведём всю жизнь рука об руку? Вдруг, все же, существует эта дурацкая судьба? И мы часть ее плана? Вдруг мы ошибаемся? А вдруг - нет? Спасибо тебе за то, что не ускоряешь события, спасибо что даёшь наслаждаться моментом и не портишь мне жизнь. Ты заботишься обо мне как мать)) и даже сейчас, ты болеешь, но отдаёшься полностью мне и заботишься. Каждый день. Я совершенно не пойму с какой ты планеты, но точно не с этой...может быть с моей. Я ничего не хочу знать, особенно, что будет завтра, единственное, что я хочу, это быть с тобой. ❤️