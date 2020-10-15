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АЛЕАН подарил Анапе экопарк

АЛЕАН подарил Анапе экопарк

При непосредственной поддержке группы компаний АЛЕАН в Анапе на Симферопольском шоссе появился экопарк. Туроператор отмечает стратегическую важность курорта для своего бизнеса: Анапа сейчас на втором месте по объемам раннего бронирования туров на лето следующего года.

На городской территории площадью ок. 1 га на Симферопольском шоссе в Анапе при финансовой поддержке национального туроператора АЛЕАН создан живописный экопарк с извилистыми дорожками, уникальными хвойными растениями, в котором всё сделано из натуральных материалов: камня и дерева. Есть фотозоны, скамейки, миниатюрные детские городки, игровые зоны – к примеру, можно сыграть в каменные шашки (см.фотоленте под текстом новости).

Новый, современный и экологичный парк позволит жителям и гостям Анапы разнообразить свой досуг. Появление нового общественного пространства соответствует стратегии городских властей по увеличению количества благоустроенных территорий на курорте. В церемонии открытия городского экопарка приняли участие первый вице-мэр курорта Светлана Балаева и вице-мэр Станислав Лобачёв, представители группы компаний АЛЕАН.

«У АЛЕАН накоплен богатый опыт в благоустройстве и озеленении территорий отелей линейки Alean Family.  Это отмечено во всех рейтингах и отзывах самих туристов.  Например, в  Alean Family Resort & Spa Sputnik 4* растут экзотические растения. Изюминка курорта Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* – собственный оборудованный понтонный пляж из натурального дерева, тематический парк с аттракционами из эко-материалов. Alean Family Resort & Spa Doville 5* и Alean Family Resort & Spa Riviera 4* могут похвастаться обширной и очень ухоженной территорией, которая не уступает ведущим  отелям-курортам такого типа, – подчеркнул в своем комментарии «Вестнику АТОР» генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский

Как подчеркнул г-н Уманский, создание нового экопарка в Анапе – это посильный и важный вклад компании в развитие инфраструктуры направления, где  присутствие  для туроператора является историческим и стратегическим. Напомним, у АЛЕАН в Анапе работает собственный офис.

По данным компании, Анапа вошла в ТОП-3  самых популярных направлений туроператора по итогам  летнего сезона 2020 года: на ее долю пришлась почти пятая часть (18%)  от всего объема продаж.  

О популярности курорта говорит и статистика   аэропорта   Анапы.  Это первый в России аэропорт, который в этом «пандемийном» году не только восстановил, но и превысил показатели пассажиропотока по сравнению с прошлым годом, обслужив  в январе-августе 2020 года 1 243 819 пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Сейчас Анапа, наряду с Сочи и Крымом входит и в ТОП-3 направлений кампании раннего бронирования туров на лето 2021 года.  При этом прирост заявок на отдых в Анапе уже составил +49% по сравнению прошлым годом. 

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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