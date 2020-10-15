Алиев назвал «красную линию» Азербайджана по Карабаху

Влада Некрасова

«Красной линией» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, заявил сегодня, 15 октября, президент Ильхам Алиев в ходе параллельного интервью лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Что касается „красных линий“, об этом мы заявляли очень чётко и сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция. — Ред.) об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», —подчеркнул Алиев.

«Красную линию» Армении в параллельном интервью обозначил и премьер-министр Никол Пашинян.

Баку исходит из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины, продолжил Алиев.

«Одновременно наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община, — сказал он. — Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток, и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома».

Баку остается приверженным урегулированию карабахского конфликта на основе принципов, определённых Минской группой ОБСЕ.

«Эти принципы выработаны на протяжении многих лет. Более чем десяти лет, я бы сказал. В процессе моей работы с предыдущим руководством Армении мы очень активно продвигались в процессе согласования позиций», — отметил азербайджанский лидер.

«Что касается базовых принципов (карабахского урегулирования), там всё чётко прописано. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе — это юго-восточная часть оккупированных территорий — пять районов. На втором этапе — это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией, — Лачинский и Кельбаджарский районы. Открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе. Возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха, который должен быть согласован сторонами», — перечислил президент Азербайджана.

По его словам, «это базовые принципы, которым Азербайджан всегда выражал уважение и мы их разрабатывали».

Обращаясь к теме присутствия на территории Азербайджана сирийских боевиков — наёмников, которые принимают участие в боевых действиях в зоне карабахского конфликта, Ильхам Алиев заявил, что доказательств тому нет.

«Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — заключил он.

Как сообщало ИА Newstes, Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку в войне в Нагорном Карабахе, включая переброску боевиков из Сирии в Азербайджан, размещение в этой закавказской республике своей боевой авиации, поставки ударных систем.

Напомним, в ходе состоявшихся в прошлую пятницу в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. Стороны обвиняют друг друга в его срыве. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.