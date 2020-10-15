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Антивозрастная косметика против старения

Антивозрастные средства позволяют женщине сохранить молодость и красоту кожи с помощью деликатного, комплексного ухода. Корейские бренды предлагают множество вариантов уходовых средств, сочетающих в себе современные разработки и традиционные рецепты. В борьбе против старения кожи необходим комплексный подход с применением основных и дополнительных косметических средств.

Внешние проявления возрастных проблем

Признаки возрастных изменений проявляются по-разному, а потому необходимо выбирать уход с учетом особенностей своего типа старения:

  • Морщинистый — появляются мелки морщины в уголках глаз, на веках, подбородке, кожа становится сухой и теряет цвет.
  • Мускулистый — возникают «гусиные лапки», линии овала сглаживаются, носогубная складка углубляется.
  • Со снижением упругости — ткани теряют эластичность, из-за чего носогубная складка становится более выраженной, уголки рта опускаются вниз.
  • С изменением внешнего вида лица — подкожно-жировой слой способствует формированию второго подбородка, избыточной коже на веках, отвисанию щек.

Корейская антивозрастная косметика способна улучшить состояние каждого типа кожи и приостановить происходящие изменения.

Что должно быть в составе уходовой косметики

При любом типе старения начинается увядание дермы, что приводит к необходимости постоянно питать и увлажнять кожу. Для этого в составах кремов должны находиться следующие компоненты:

  • Витамин С — восстанавливает защитные функции, предотвращает появление пигментных пятен, придает коже здоровый внешний вид.
  • Витамин Е — запускает процесс регенерации клеток, улучшает кровообращение и осветляет кожу.
  • Коллаген — создает влагоудерживающий слой, позволяющий коже долгое время оставаться увлажненной, мягкой и упругой.
  • Гиалуроновая кислота — увлажняющий компонент, регулирующий водный баланс и поддерживающий тонус лица.
  • Муцин улитки — улиточная эссенция, работающая в глубоких слоях кожи и улучшающая ее внешний вид.
  • Стволовые клетки – высокотехнологичные косметологические разработки позволяют включать с состав стволовые клетки, защищающие от УФ-излучения, стимулирующие выработку коллагена и уменьшение морщин.

Применение этих компонентов в совокупности дает ощутимые результаты при регулярном использовании. Уходовые средства позволяют разгладить морщины, вернуть коже эластичность и подтянутость, уменьшить возрастную пигментацию и сухость.

Как подобрать подходящий крем

На каждом возрастном этапе кожа нуждается в определенном типе ухода. Он напрямую зависит от того, какие активные ингредиенты включены в состав косметики. В зависимости от возрастных особенностей рекомендуется выбирать средства со следующими компонентами:

  • После 30 лет — гиалуроновая кислота, улиточная эссенция, коллаген.
  • После 35 лет — женьшень, АНА-кислоты.
  • После 40 лет — пептиды, аденозин, змеиный яд — компоненты, способствующие появлению лифтинг эффекта.
  • После 50 лет — нужна косметика, обладающая всеми вышеперечисленными ингредиентами.

Чем старше становится женщина, тем большее ее кожа нуждается в интенсивном уходе. Правильно подобранная антивозрастная косметика способна сохранить здоровый внешний вид кожи, производя не только внешние изменения, но и внутренние. Активные компоненты проникают в глубокие слои кожи, изменяя ее структуру на клеточном уровне.

# Красота и здоровье

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