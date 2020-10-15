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АРМИ из Китая избили за чехол с BTS

АРМИ из Китая избили за чехол с BTS

Заявление лидера BTS RM по поводу Корейской Войны вызвали гнев жителей Китая. Напомним, что эта война длилась с 1950 по 1953 год и закрепила раскол между Северной и Южной Кореей. В этой войне США выступали на стороне южнокорейцев, а Китай и СССР поддерживали КНДР


«Мы всегда помним об общей истории боли, которую разделили наши нации, и о несчетных жертвах – мужчинах и женщинах»,


– заявил Намджун, и его слова очень задели китайцев.

Некоторые нетизены даже начали требовать, чтобы Китай оборвал все коммерческие отношения с BTS. И это при том, что только в Weibo у бойз-бэнда уже накопилось 5 миллионов подписчиков.

[media=https://twitter.com/LPoyii/status/1315274489815609344?ref_src=twsrc%5Etfw]

Однако самое страшное началось потом. 13 октября в вышеупомянутом Weibo появился скрин переписки из «WeChat». Из фотографии было ясно, что на девушку, которая шла по улице с чехлом от телефона с BTS, было совершено нападение. По словам автора поста, девушка получила серьезные травмы на лице и сломала ногу. И хотя до сих пор не было получено никакого официального заявления, этот пост стал вирусным в соцсетях в Китае.

Несмотря на то, что девушка получила огромную поддержку от фандома, среди нетизенов нашлись и те, кто с уверенностью заявил, что АРМИ получила по заслугам:

«Она заслужила, чтобы ее избили, потому что ей все еще нравятся BTS»,

– написал кто-то в комментариях под этой новостью.
[media=https://twitter.com/Mounia090/status/1316071355297738753?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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