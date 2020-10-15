Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества

Анастасия Иванова

Мошенники в России побуждают клиентов банков самостоятельно снять средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.





"Известны случаи, когда мошенники путем психологического воздействия на клиента просят осуществить перевод денежных средств через банкомат и/или забрать средства через кассу, предоставляя при этом поддельные документы от банка", - рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

При выдаче средств через кассу мошенники ориентируют клиента осуществить перевод через сторонние кредитно-финансовые организации и тем самым полностью выводят клиента из периметра контроля банка, пояснил он. Вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества - социальной инженерии.

Сбербанке, который с начала 2020 года зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019 годом число таких обращений увеличилось более чем в два раза.