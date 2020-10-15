Более 30 тысяч школьников Ставрополья присоединились к проекту «Билет в будущее»

Влада Некрасова

Более 30 тысяч школьников Ставропольского края прошли онлайн-тестирование и профессиональные пробы по проекту «Билет в будущее» в течение последних двух месяцев, сообщает пресс-служба Министерства образования региона. Самыми активными стали ученики школ крупных городов края.

«Активнее других в проекте участвуют школьники из Невинномысска, Пятигорска, Георгиевска, Ставрополя, Железноводска и районов: Благодарненский, Новоалександровский, Изобильненский», – указано в информационном релизе.

Ученики 6–11-х классов проходят онлайн-тестирование, которое позволяет определить сильные стороны и профессиональные интересы ребенка, затем ребята выходят на практические площадки на базе учебных заведений. Всего в регионе действуют 26 таких площадок.

«На площадках работают 260 высококвалифицированных наставников – экспертов Ворлдскиллс, имеющих большой практический опыт. В регионе в рамках проекта подростки могут примерить на себя роль архитектора, ветеринара, кондитера, дизайнера, модельера, флориста, пекаря, косметолога, электромонтажника, воспитателя – всего 54 различные компетенции», – поясняют в министерстве.

Ставропольский край в 2020 году впервые стал участником федерального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в рамках национального проекта «Образование». Региональным оператором по реализации проекта определен Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова.