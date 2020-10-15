Больной онкологией Юдашкин лег в клинику

Лидия Мартынова

Популярный кутюрье Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с опасным заболеванием, которое сильно влияет на его организм. О том, что модельер страдает от онкологии публике стало известно в далеком 2016-ом году, когда Юдашкин не явился на свой показ на Неделе моды в Париже.

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Как выяснилось чуть позднее, тогда он не мог присутствовать на значимом мероприятии по причине операции на почке. Из-за бури эмоций, вызванной поклонниками, Валентину пришлось рассказать, что именно с ним случилось.

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Сегодня, к счастью, модельеру удается успешно преодолевать трудности, связанные со здоровьем. Его супруга Марина сообщила прессе, что Юдашкин лег в австрийскую клинику, расположенную в Подмосковье, чтобы пройти курс восстановления. Увы, что именно включает в себя программа и связана ли она как-либо с онкологическим заболеванием, жена Валентина не сказала. Возможно, это произошло потому, что уважаемый кутюрье не любит распространяться о своем недуге и тщательно скрывает эту сторону жизни.

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К слову, 14 октября великому художнику-модельеру исполнилось 57 лет. Праздник, по-видимому, мужчине пришлось провести уже в клинике. Редакция портала POPCAKE поздравляет Валентина с днем рождения и желает здоровья и долгих лет жизни!

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