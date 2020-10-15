Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое образование» – Татьяна Владимирова

Алексей Вольцев

Лидером по поданным заявлениям абитуриентов Московского педагогического государственного университета стало направление «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки», сообщила проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова.

Об этом она заявила в прямом эфире нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда», в котором эксперты обсудили результаты приемной кампании в педагогические вузы.

По словам проректора, этот факт говорит о том, что в настоящее время абитуриенты ориентированы на фундаментальное образование.

«Студентам хотелось бы получить как минимум два образования: двухпрофильный бакалавриат – это два направления в подготовке, например русский язык и литература, МХК и дополнительное образование (журналистика), музыкальное образование и дополнительное образование, математика и информатика, то есть мы предлагаем различный спектр направлений подготовки», – отметила Татьяна Владимирова.

Она подчеркнула, что диплом – один, но в нем прописаны два профиля.

«Лидерами по среднему баллу ЕГЭ у нас стала программа «Английский язык и международная коммуникация». Фактически каждое направление подготовки, каждый факультет у нас имеет педагогические программы с двумя профилями, например география и иностранный язык, китайский язык и второй иностранный язык. Акцент на иностранный язык – сегодня доминирующий. Научная школа по иностранному языку в университете работает в полную силу и предлагает очень много программ», – сказала Татьяна Владимирова.

Проректор добавила, что большой конкурс присутствует на такие направления, как прикладная филология, дошкольное образование, иностранный язык, история и право, начальное образование, дефектологическое образование.