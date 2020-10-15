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"Чем они тебя пичкают?": испуганная Бритни Спирс встревожила фанатов

"Чем они тебя пичкают?": испуганная Бритни Спирс встревожила фанатов

38-летняя Бритни Спирс обеспокоила своих поклонников. Многих шокировал внешний вид звезды в ее свежем видео, сообщает издание "Собеседник".

В странном инстаграм-ролике ярко накрашенная певица рассказывает о том, как провела лето, однако выглядит необычайно испуганной и нервозной. При этом многие поклонники обратили внимание на бегающие глаза звезды, как будто она читает или боится человека, находящегося рядом с ней.

"Ощущение, что Бритни Спирс так нервно рассказывает о своём прекрасном лете под дулом пистолета. Жалко её. Но она не теряет надежды на освобождение. Суды с отцом продолжаются. По официальной информации, певица не может подписывать документы. Юрист Бритни заявил, что пока прав у неё не больше, чем у коматозного пациента. Никаких самостоятельных действий. Хочется узнать, какой диагноз поставили поп-звезде 90-х. Но семья скрывает от общественности все данные", - пишет телеграм-канал "Только никому".

Поклонники Бритни Спирс обеспокоены ее состоянием. Некоторые стали просить звезду подать знак, если она находится в опасности.

"Ага, менеджеры наверняка заставили ее это сказать, это очевидно сценарий. Надеюсь, у тебя все в порядке, Брит, любим тебя", "Если ты в опасности, выложи это видео еще раз", "Она буквально читает", "Брит, ты словно не спала несколько дней, но пытаешься выглядеть и звучать так, будто ты полна сил и в хорошем настроении. Чем они тебя пичкают?", "У нее дрожит голос. Похоже, что она читает текст с телесуфлера", "Она звучит очень напуганной! Она так много двигается из-за того, что очень нервничает! Это язык тела, люди, она в ужасе!" - цитирует пользователей сети издание Super.

Напомним, проблемы с психическим здоровьем у употреблявшей наркотики и алкоголь Бритни Спирс начались в 2007 году после развода с мужем Кевином Федерлайном. Тогда звезда ворвалась в парикмахерскую и побрилась налысо, после чего стала крушить все вокруг своим зонтом.

Впоследствии Бритни Спирс призналась, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство, характеризующееся сменой настроений, перепадами энергии и неспособностью организма должным образом функционировать.

Как писал NEWSTES, ранее постаревшая Бритни Спирс расстроила фанатов обвисшими ягодицами и животом.

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По материалам: uposters.ru

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