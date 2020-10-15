Дегтярёв призвал поддерживать речные перевозки с помощью местных судостроителей
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетил Хабаровский судостроительный завод и встретился с рабочими и руководством. Руководитель региона отметил, что речные перевозки следует поддерживать именно благодаря локальным судостроителям.
По словам Дегтярёва, приоритетом властей остается развитие речных перевозок. Его слова приводит "ВостокМедиа".
"В существующих климатических и географических условиях транспортную доступность необходимо повышать в интересах людей. В ходе рабочих поездок по краю я лично в этом убедился", – сказал он.
Глава региона добавил, что возможности завода максимально используют для расширения маршрутной сети и обновления флота. Предприятие получит всю необходимую поддержку.
Как сообщал Ruposters, ранее Дегтярев распорядился разобраться с подрядчиками, срывающими сроки строительства.