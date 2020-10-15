ЕС утвердил санкции за отравление Навального

Алексей Вольцев

Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в среду, 14 октября."Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Навального", – написал Йозвяк в Twitter.По его данным, это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС уже завтра, 15 октября.