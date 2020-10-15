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ЕС утвердил санкции за отравление Навального

ЕС утвердил санкции за отравление Навального
Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в среду, 14 октября.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении шести человек и одной компании, которые ответственны за отравление Навального", – написал Йозвяк в Twitter.
По его данным, это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС уже завтра, 15 октября.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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