Если осенью георгины подмерзли

Алексей Вольцев

У настоящих любителей красоты на участке, обязательно есть георгины. Цветок не самый простой, но при этом безумно красивый. Но есть же те цветоводы, опыта у которых совсем мало, они пугаются всего того неправильного, что может случиться с цветком.

Сейчас на дворе осень, совсем не за горами первые заморозки. Не все могут в любое время приехать на дачу, чтобы выкопать и подготовить георгины к зиме. Кто-то приезжает уже поле морозов, видит, что георгины почернели от холода, считает, что они погибли, да и не выкапывает совсем.

Конечно, это совсем неправильно. Осенний небольшой мороз не может добраться до корней, а значит и повредить их тоже не может, а учитывая, что на хранение отправляются именно клубни, то заранее нужно позаботиться только о сохранности точки роста, в том случае, если вы боитесь не успеть.





Но, давайте разбираться по порядку, как подготовить георгины, что вообще можно делать осенью, а что нельзя. В первую очередь, если вы не уверены, что приедете тогда, когда мороза еще не было, нужно присыпать точку роста георгинов. Если выражаться простым языком, то хорошо их замульчировать, сделав холмик вокруг. Такая насыпь защит самое главное, что влияет на рост.

Георгины нужно обрезать. Оставьте над землей сантиметров 10, с этими пеньками георгины должны и храниться. Старайтесь не обломать их при выкапывании, так как именно они, эти пеньки, могут обломить и те почки роста, которые нам нужны.

Если георгины стукнуло морозом, они почернели, а потом наступило тепло — можно ли их оставить еще на некоторое время на грядке? Многие так и делают, считая, что какая-нибудь неделька позволит корням набрать больше питания. Но это заблуждение. Корни не пострадали, поэтому продолжают подавать питание и влагу наверх, к стволам и листьям. А там вверху, по большому счету уже ничего нет. Значит, влага и питание скапливаются и ведут загниванию. Что нужно сделать? Нужно лишить корни питания, а значит, срочно их выкопать. Тогда корни задумаются о себе и питание никому давать и отправлять не будут.

Как правильно определить, когда же выкапывать георгины? Многие цветоводы считают, что лучшее время именно после первого небольшого мороза. Это как бы сигнал того, что пришло время и пора на покой. Если поторопиться, то клубни не будут достаточно готовы для того, чтобы перележать зиму. Перед тем, как отправить клубни в погреб, их нужно просушить, чтобы избежать риска возникновения грибков.