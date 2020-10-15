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Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
© AP Photo / Francisco SecoЧитать ria.ru в
Ирина АлкснисВсе материалы

Саммит ЕС, проходящий в Брюсселе, обнародовал санкции в отношении России из-за дела Алексея Навального.

В новый черный список вошли шесть высокопоставленных представителей российских спецслужб, Министерства обороны и администрации президента, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Источники утверждают, что эти лица "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование".

# В мире
По материалам: ria.ru

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