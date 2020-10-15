Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

Алексей Вольцев

© AP Photo / Francisco SecoЧитать ria.ru вИрина АлкснисВсе материалы

Саммит ЕС, проходящий в Брюсселе, обнародовал санкции в отношении России из-за дела Алексея Навального.

В новый черный список вошли шесть высокопоставленных представителей российских спецслужб, Министерства обороны и администрации президента, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Источники утверждают, что эти лица "могли знать об отравлении или были вовлечены в его планирование".