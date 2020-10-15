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Флуоресценция помогает тихоходкам переносить смертельный уровень ультрафиолетового излучения

Флуоресценция помогает тихоходкам переносить смертельный уровень ультрафиолетового излучения

Индийские ученые обнаружили, что открытый ими новый вид тихоходок способен выдерживать интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое используется для борьбы с особо устойчивыми вирусами и бактериями.

Тихоходки (Tardigrada) знамениты как самые выносливые животные на Земле. Эти беспозвоночные существа, чья длина не превышает полутора миллиметров, способны пережить замораживание в жидком гелии и кипячение при температуре 149 °C, выдерживать ионизирующее излучение до 570 000 бэр и давление в 6000 атмосфер. Попадая в сухую среду, тихоходки впадают в анабиоз и могут вернуться к жизни спустя десять лет.

Исследователи из Индийского научного института в Бангалоре собрали тихоходок, живущих во мхе на бетонных стенах их собственного кампуса, и подвергли их воздействию экстремальных условий, в частности при помощи бактерицидной ультрафиолетовой лампы. Излучение этой лампы мощностью 1 килоджоуль на квадратный метр убивает бактерий и нематод за пять минут. Для тихоходок вида Hypsibius instanceplaris смертельным оказалось облучение в течение 15 минут, большинство из них погибло в последующие сутки. Тем не менее среди образцов оказались красновато-коричневые тихоходки, которые прекрасно выживали при такой дозе облучения. Когда исследователи увеличили дозу в четыре раза, всё равно около 60 % этих тихоходок оставались живыми и хорошо себя чувствовали в течение следующего месяца.

Ученые поняли, что они обнаружили новый вид тихоходок, относящийся к роду Paramacrobiotus. При помощи инвертированного флуоресцентного микроскопа они выяснили, что под ультрафиолетовым излучением эти тихоходки становятся синими. Флуоресцентные пигменты, вероятно, расположенные под кожей тихоходок, преобразовали ультрафиолетовое излучение в безвредный синий свет.

Для проверки авторы работы получили экстракт из этих тихоходок и покрыли им представителей другого вида тихоходок Hypsibius exemplaris, а также круглых червей Caenorhabditis elegans. Получив такую защиту, подопытные животные вдвое лучше выживали под ультрафиолетовым излучением по сравнению с контрольными группами. По мнению ученых, вероятно, тихоходки развили флюоресценцию как средство выдерживать высокие дозы УФ-излучения, характерные для жаркого лета на юге Индии.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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По материалам: polit.ru

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