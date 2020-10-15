Где купить туры с кешбэком на осень и зиму от ведущих туроператоров

Лидия Мартынова

Второй этап программы туристического кешбэка за покупку туров по России стартовал сегодня, 15 октября, и продлится до 5 декабря этого года. Собрали полезную информацию и ссылки на лендинговые странички туроператоров, где можно выбрать и купить туры с кешбэком.

Напомним, второй этап программы предоставления кешбэка за покупку туров по России проходит с новыми правилами.

Программа началась 15 октября в 0:01 и завершится 5 декабря в 23:59. В этот период необходимо оплатить тур картой «Мир» у участника программы (туроператора или отеля). Необходимо зарегистрировать карту в Программе лояльности «Мир» вот тут. Туры туроператоров-участников программы можно покупать у них на сайте или через турагентов (см. наш обзор).

Кешбэк за покупку тура составит 20% от суммы любой покупки (ограничений по стоимости путешествия нет), но будет не более, чем 20 000 рублей за одну операцию по карте «Мир» (при этом количество операций по одной карте не ограничено).

Обращайте внимание на детали при оплате поездки:

Минимальная продолжительность поездки для получения кешбэка — 2 ночи (3 дня).Для получения кешбэка путешествие можно начать с момента оплаты, но закончить до 23:59 10.01.2021 (это должно быть отражено в датах тура). То есть, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и туристы смогут доступнее провести Новый Год и РождествоКоличество поездок в рамках программы не ограничено.

Во второй акции с кешбэком за покупку туров по России участвуют 19 туроператоров-членов АТОР. Помимо сайта мирпутешествий.рф, их туры можно выбирать и приобретать прямо на лендинговых страничках самих туроператоров.

Для вашего удобства собрали для вас краткую информацию по регионам, куда каждая из компаний предлагает туры с кешбэком, прямые ссылки на лендинговые странички с акционными турами, а также отметили, туры каких туроператоров можно купить в обычных офлайн-турагентствах, при этом тоже получив кешбэк.

ГДЕ ПОДОБРАТЬ И КУПИТЬ ТУРЫ ПО РОССИИ С КЕШБЭКОМ

ANEX TOUR

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор ANEX Tour по акции с кешбэком:

Великий Устюг, Золотое Кольцо, Иркутская область, Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Сахалинская области, Москва, Приморский край, Карелия, Северная Осетия - Алания, курорты Кавказских Минеральных вод, Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия, Домбай, Татарстан, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Хакасия, Чеченская Республика.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

BSI GROUP

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор BSI Group по акции с кешбэком:

Архангельская область, Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край, Костромская область, Новгородская область, Республика Алтай и Алтайский край, Карелия, Крым, Татарстан, Санкт-Петербург.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

CORAL TRAVEL

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор Coral Travel по акции с кешбэком:

Сочи, Геленджик, Анапа, Крым, горнолыжные курорт - Красная Поляна, Приэльбрусье, Домбай, санатории Кавказских Минеральных Вод, экскурсионные туры по России: Санкт-Петербург, Калининград, Байкал, Великий Устюг, Золотое Кольцо, Казань.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора

PAC GROUP

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор PAC GROUP по акции с кешбэком:

Экскурсионные и сити-туры в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Калининград, Татарстан, Карелию, Ставропольский край, Нижний Новгород, Пермский край, о.Байкал, Бурятию, Алтай, Хакасию, Камчатку, Тыву, а также во Владимирскую, Костромскую, Мурманскую, Ярославскую, Вологодскую и Архангельскую области. Туры на море в Краснодарский край и Крым. Горнолыжные туры в Красную Поляну, Газпром, Розу Хутор. Также в рамках программы туроператор предлагает проживание в классифицированных отелях.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

PEGAS TOURISTIK

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ.

Регионы, туры в которые предлагает PEGAS Touristik по акции с кешбэком:

Краснодарский Край (Красная Поляна, Сочи), Крым, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области), Белокуриха (Алтайский Край), Казань, Тюмень и более 300 турпакетов по всей России.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

SPACE TRAVEL

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает Space Travel по акции с кешбэком:

Краснодарский край, Крым, Алтай, Байкал, Камчатка, Санкт-Петербург, Москва. Участвуют туры, отмеченные значком «кэшбек».

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

TUI РОССИЯ

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор TUI Россия по акции с кешбэком:

В акции будут принимать участие все регионы России, представленные на сайте туроператора, такие как: Краснодарский край, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Калининградская область и многие другие.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

АЛЕАН

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает Национальный туроператор АЛЕАН по акции с кешбэком:

Туроператор предложит полный спектр продуктов во всех регионах РФ из ассортимента. По программе можно купить проживание, тур с перелетом или экскурсию. Участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой МИР)

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

«БИБЛИО-ГЛОБУС»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком будет доступна ближе к старту акции.

Регионы, туры в которые предлагает «Библио-Глобус» по акции с кешбэком:

Туроператор предложит широкий спектр продуктов во всех регионах РФ из ассортимента. Подробности будут размещены здесь.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: детали уточняются.

«ВЕДИ ГРУПП»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «ВЕДИ ГРУПП» по акции с кешбэком:

Москва и область, Золотое кольцо, Нижний Новгород и область, Краснодарский Край (Сочи, Красная поляна), КМВ, Крым, Урал, Башкирия, Ульяновская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и область, Челябинск и область, Беломорье, Карелия, Казань, Самара и область, Тюмень и Тюменская область, Ростов-на-Дону, Алтайский край и Республика Алтай, Приморский край, Сахалинская область, Пермь и Пермский край, Иркутская область и озеро Байкал, Камчатка.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

«ДЕЛЬФИН»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Дельфин» по акции с кешбэком:

Участвуют все регионы России. Вы можете подобрать тур, забронировать и оплатить в дни проведения акции.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

«ИНТУРИСТ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Интурист» по акции с кешбэком:

Будут участвовать все регионы, представленные в портфолио туроператора, от Алтая до Приморского края.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Мастерская Путешествий» по акции с кешбэком:

Адыгея, Алтай, Архангельская область, Байкал, Башкирия, Белгородская область, Великий Новгород, Великий Устюг, Воронежская область, Золоток кольцо, Казань и Татарстан, Калининградская область, Калужская область, Камчатка, Карелия, Костромская область, Крым, Марий Эл, Мордовия, Мурманская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные воды, Югра, Урал и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора.

«МУЛЬТИТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Мультитур» по акции с кешбэком:

Все регионы из ассортимента туроператора.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да

ПАКС

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор ПАКС по акции с кешбэком:

Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Крым, Краснодарский край, Калининград, Великий Устюг и другие регионы Вологодской области, Рязань, Иркутская область, Карелия, Новгородская область, Алтай, Приморский край, Северная Осетия, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Ставропольский Край, Кабардино-Балкарская республика и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«РЖД ТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «РЖД Тур» по акции с кешбэком: отдых и железнодорожные туры в Самарскую область в рамках проекта «Открытая Самара», в Псковскую, Архангельскую, Новгородскую, Вологодскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, в Республики Карелия, Татарстан и Удмуртия.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: нет, только на сайте туроператора.

«РУССКИЙ ЭКСПРЕСС / ONLINE EXPRESS»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Русский Экспресс» по акции с кешбэком:

«Русский Экспресс» принимает участие в программе 2-мя платформами. Все регионы выставляются на сайте «Онлайн Экспресс», где можно заказать отдельные услуги или забронировать динамический тур.

Большинство туров – преимущественно пакетных, - на сайте «Русского Экспресса». Направления: Краснодарский край, Крым, Ставропольской край, Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Красная Поляна, Сочи, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Карелия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская Республика, Иркутская область, Алтай, Камчатка и др.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«СПЕКТРУМ»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Спектрум» по акции с кешбэком:

Компания готовит самый разнообразный продукт для самого избирательного туриста: это и Новый год и Рождество в Карелии, на Красной Поляне и на Кавказе, экскурсионные программы в Калининград и республику Татарстан, много автобусных туров по Средней полосе России и туры выходного дня. И, конечно, отдых на Крымском полуострове и Сочи, а еще Русский Север, Байкал и Камчатка.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да.

«ТАРИ ТУР»

Страница, где можно выбрать и оплатить тур с кешбэком: ЗДЕСЬ

Регионы, туры в которые предлагает туроператор «Тари Тур» по акции с кешбэком:

Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг.

Можно ли купить тур туроператора через турагента, получив кешбэк: да