"Голым пирогом на песок уселась": Шурыгину засняли на Мальдивах без трусов и лифчика

Вадим Карасев

21-летняя Диана Шурыгина удивила поклонников интимным снимком. Жертва изнасилования показала, как выглядит без трусов и лифчика.

Скандально известная Диана Шурыгина опубликовала фото, сделанное на одном из пляжей Мальдивских островов.



На снимке можно увидеть девушку совершенно обнаженной. Звезда позирует без лифчика и трусов, сидя на песке голыми ягодицами.

Диана Шурыгина продемонстрировала публике свою обнаженную грудь, прикрывая соски руками.

"Ты прям голым пирогом на песок уселась?", "Очень красивая фигурка", "Женщина Маугли", "Ты пошёл в туалет в кустики и увидел это", "Твоя грудь то есть, то ее нет", "Красотка дикая Манила И свою попку засветила", - прокомментировали пользователи сети откровенное фото.



Диана Шурыгина прославилась после скандальной истории с изнасилованием, побывав пару лет назад на серии шоу с Андреем Малаховым.



В настоящее время на страницу девушки в инстаграме подписаны почти 2 миллиона пользователей, которых она регулярно радует откровенными фотографиями.



Как писал NEWSTES, ранее Диана Шурыгина призналась в сексе с 10 парнями и 5 девушками.

