Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?

Алексей Вольцев

Уже четвертый год подряд южнокорейская к-поп группа BTS одерживает победы в номинации “Top Social Artist” на премии Billboard Music Awards. В честь этого парни записали видеообращение, где поблагодарили АРМИ за то, что они дают им эту награду несколько лет подряд.

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«Мы считаем, что данная награда — это доказательство того, что АРМИ и BTS всегда будут связаны, несмотря ни на что»,

— заявили ребята.

Съёмки выступления BTS на 2020 Billboard Music Awards прошли во втором терминале международного аэропорта Incheon. Концерт был снят с идеей воссоединить мир, изолированный из-за пандемии, и передать сообщение о том, что они связаны с АРМИ по всему миру в любое время.

[media=https://twitter.com/Vernal_Bom/status/1316571055612256256?ref_src=twsrc%5Etfw]

Девушка, которой посчастливилось там быть, рассказала, как все выглядело со стороны. По ее словам, все эскалаторы были закрыты и двери тоже были заблокированы.

«Людей было не так много, потому что новостей о выступлении заранее не было. Я тоже случайно увидела это, проходя мимо. Живой голос лучше, правда»,

— вспоминает она. Подпишись на нас в Яндекс Новости