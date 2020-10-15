Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?

Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?

Уже четвертый год подряд южнокорейская к-поп группа BTS одерживает победы в номинации “Top Social Artist” на премии Billboard Music Awards. В честь этого парни записали видеообращение, где поблагодарили АРМИ за то, что они дают им эту награду несколько лет подряд.


[media=https://twitter.com/c_a_leaf/status/1316578577484115968?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Мы считаем, что данная награда — это доказательство того, что АРМИ и BTS всегда будут связаны, несмотря ни на что»,

— заявили ребята.

Съёмки выступления BTS на 2020 Billboard Music Awards прошли во втором терминале международного аэропорта Incheon. Концерт был снят с идеей воссоединить мир, изолированный из-за пандемии, и передать сообщение о том, что они связаны с АРМИ по всему миру в любое время.

[media=https://twitter.com/Vernal_Bom/status/1316571055612256256?ref_src=twsrc%5Etfw]

Девушка, которой посчастливилось там быть, рассказала, как все выглядело со стороны. По ее словам, все эскалаторы были закрыты и двери тоже были заблокированы.

«Людей было не так много, потому что новостей о выступлении заранее не было. Я тоже случайно увидела это, проходя мимо. Живой голос лучше, правда»,

— вспоминает она. Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?
Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?
Илья Лагутенко рассказал о грядущем концерте
Илья Лагутенко рассказал о грядущем концерте
Имевшееся у Луны магнитное поле помогало защищать жизнь на Земле
Имевшееся у Луны магнитное поле помогало защищать жизнь на Земле
Горнолыжный курорт «Архыз» назвал тарифы на Новый год
Горнолыжный курорт «Архыз» назвал тарифы на Новый год
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Более 30 тысяч школьников Ставрополья присоединились к проекту «Билет в будущее»
Более 30 тысяч школьников Ставрополья присоединились к проекту «Билет
Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса
Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса
Инсайдер рассказал, как Джейми Фокс отнесся к новому роману бывшей возлюбленной Кэти Холмс
Инсайдер рассказал, как Джейми Фокс отнесся к новому роману бывшей
Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое образование» – Татьяна Владимирова
Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое
Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках – Татьяна Владимирова
Педагогическое образование должно основываться на инновационных

Топ на сегодня

Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех

Еще по теме

«Смотрите, Чимин вырос на пару минут!», — суперспособность айдола
BTS взорвали Нью-Йорк дебютным выступлением с песней «Dynamite»
«Смотрю VMA с дедушкой», — BTS покорили старшие поколения семей АРМИ
Дочь Cardi B стала официальной АРМИ