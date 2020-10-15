Горнолыжный курорт «Архыз» назвал тарифы на Новый год

Лидия Мартынова

В октябре ски-пассы на горнолыжный курорт «Архыз» можно купить онлайн со скидкой до 20%. Появились сезонный и семейный тарифы, увеличена скидка лицам высокого возраста, сообщают в «Архызе».

Один день катания на курорте обойдется взрослому гостю в 1 700 рублей в начале сезона, 2 200 рублей — в высокий сезон и 2 600 рублей — в новогодние праздники. Цена одинакова в будни и выходные.

Появился специальный тариф для новогодних праздников — он действует пять дней в пиковом сезоне и стоит 10 750 на взрослого и 7 000 рублей на ребенка.

«Лидерами предпродаж в сентябре стали ски-пассы на 5 и 10 дней в сезоне, а самые долгожданные новинки — это, конечно, сезонный и семейный тарифы. Сезонный будет действовать с первого декабря и до закрытия трасс, а в семейном, фактически, второй ребенок будет кататься бесплатно», — сообщил директор по маркетингу «Курортов Северного Кавказа» Алексей Хлопов.

Стоимость сезонного ски-пасса составит 33 000 рублей для взрослого и 21 450 рублей для ребенка, семейного — 4 500 рублей в день в стартовый сезон и 5 850 рублей — в высокий.

Как отмечает Riakchr.ru, в прошлом году «Архыз» открыл зимний сезон первого декабря. На курорте действуют 25,5 километров трасс различной сложности. В грядущем зимнем сезоне планируется открыть два новых подъемника и несколько километров трасс.