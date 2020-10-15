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Готовим говядину быстро и вкусно

Готовим говядину быстро и вкусно

Готовка всегда отнимала много времени у любой хозяйки. А как иначе? Ведь хочется приготовить и вкусно, и полезно. На то, чтобы сварить мясо, уходит не 10 минут, а если это мясо говядина, да еще и не очень молодая, то пол дня заняты. Многие отказываются от этого сорта мяса именно из-за сложностей в готовке. Но этого делать никак нельзя, ведь говядина супер полезна. Попытаемся понять, как правильно готовить говядину, чтобы сэкономить хотя бы немного времени.


Первое правило — выбирайте говядину тщательно. На рынке всегда внимательно осматривайте кусок мяса, он должен быть ровного красного цвета. Жир отсутствует совсем или небольшое количество чистого кремового цвета. Хорошо бы, чтобы продавец честно сказал о возрасте. Старую говядину придется варить долго.
Если время дорого, а сварить мясо нужно как можно быстрее, то нарежьте его небольшими кусками. Но, внимание, резать нужно вдоль волокон, а не поперек. Мясо и приготовится быстрее и будет более нежным.
Если есть возможность, то перед тем, как бросить мясо в кастрюлю, обжарьте его пару минут на сильном огне, в растительном масле.
Мясо нужно заливать кипятком, а не холодной водой. Обязательно, чтобы воды было достаточно. Над мясом еще несколько сантиметров.



Нельзя солить мясо в начале варки. В этом случае сколько бы вы его не варили, оно так и станется жестким. Соль можно добавлять не раньше, чем за 20 минут до того, как вы выключите огонь.
После того как вода закипела, пена снята несколько раз, можно убавлять огонь и прикрывать мясо крышкой. Наверное, все так и делают. Мало кто знает, что если перед тем, как прикрыть мясо крышкой, добавить в воду пару ложек растительного масла, то мясо будет готово намного раньше.
Если вы любите нежное мясо, которое можно быстро приготовить, то говядина явно не входит в список ваших любимых блюд. Но вот если говядину предварительно замариновать, добавив лук и немного уксуса, то она не только сварится быстро, но и будет очень нежной и сочной на вкус.
Если мясо было заморожено, то не вздумайте его в таком виде отправлять в кастрюлю в таком виде. Мясо обязательно нужно предварительно разморозить, и обмыть в холодной воде. Замучаетесь сначала пену снимать, потом варить пол дня, а потом есть совершенно невкусный продукт.

Надеюсь, что небольшие хитрости не позволят вам испортить полезную говядину, а позволят приготовить вкусное и полезное блюдо.

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По материалам: planktons

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