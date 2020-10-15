Граждане России снова смогут приехать в Израиль на лечение

Анастасия Иванова

Правительство Израиля приняло решение о возобновлении международного авиасообщения с 16 октября. Прямых рейсов в Россию пока не планируется, и не все граждане РФ смогут приехать, но эксперты уверены: возобновление полетов – хороший знак.

ИЗРАИЛЬ С 16 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРОГРАММУ АВИАПЕРЕЛЕТОВ «ОТКРЫТОЕ НЕБО»

Министерство транспорта Израиля объявило о согласовании с Минздравом и премьер-министром открытия аэропорта Бен-Гурион в полночь с 15 на 16 октября в соответствии с программой «открытое небо» в режиме, соответствующем тому, в котором он функционировал до введения карантина.

Завтра, 16 октября, возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний El Al и Israir. На следующей неделе к ним присоединится израильская авиакомпания Arkia.

В аэропорту открываются кафе и рестораны. Также в аэропорту в скором времени появится лаборатория для проведения стандартного ПЦР-теста.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Пока рейсы будут обслуживать только израильтян, а также небольшое количество категорий иностранных граждан, которые смогут посетить страну только получив специальное разрешение.

Израильтяне по возвращению из «зеленых» стран с низким уровнем заболеваемости не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус и находиться в карантине в течение двух недель.

Список «зеленых» стран будет обновляться раз в две недели, в соответствии с оценками Министерства здравоохранения Израиля и данными Евросоюза. Россия пока не входит в этот список.

Сейчас в зеленом списке Израиля: Италия, Эстония, Болгария, Великобритания, Грузия, Германия, Дания, Гонконг, Греция, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Финляндия, Канада, Кипр, Руанда, Австралия, Уругвай, США. Арабские Эмираты, Ирландия, Тайвань, Норвегия, Сингапур, Португалия и Таиланд, Куба, Исландия, Сербия, Сейшелы.

КАКИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН РОССИИ МОГУТ УЖЕ СЕЙЧАС ПОЕХАТЬ В ИЗРАИЛЬ

Российские туристы пока не могут приезжать в Израиль.

Исключение – медицинские туристы (в первую очередь, онкологические больные). Им разрешен въезд в индивидуальном порядке. Лететь в Израиль они смогут пока только с пересадками.

«Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в Министерстве Здравоохранения Израиля», - сообщили в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

ЭКСПЕРТЫ ЖДУТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИЗРАИЛЕМ

Между тем эксперты отмечают, что возобновление международного сообщения вселяет надежды на скорейшее возобновление и регулярных рейсов с Россией.

«Произошел новый виток, приближающий нас к возобновлению туризма. Уверен, что новые технологии борьбы с коронавирусом, которых становится все больше, будут способствовать возобновлению туризма между Израилем и странами СНГ уже в обозримом будущем», - заявил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства государства Израиль в РФ.