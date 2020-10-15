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Губернатор Приморья предложил привлечь родительские комитеты к контролю за рационом детей в школах

Губернатор Приморья предложил привлечь родительские комитеты к контролю за рационом детей в школах

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил привлечь родительские комитеты к контролю за рационом детей в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

«Механизмы контроля должны быть простые и доступные. Всем районам необходимо организовать их через родительские комитеты. Лучше родителей никто не проконтролирует, правильно ли их дети питаются в школах», – сказал Кожемяко.

Губернатор уточнил, что родители смогут смотреть за процессом приготовления блюд на кухне и утверждать меню.

«И, конечно, я исключаю возможность, что директора школ или кто-либо еще будут препятствовать работе родительских комитетов. Разговор с такими руководителями будет коротким», – отметил губернатор.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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