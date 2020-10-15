Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»

Роман Иванов

Напольные или настенные ковры, как и обычная одежда, также нуждаются в периодической чистке или стирке. Единственная проблема заключается в том, что подобные изделия слишком громоздкие, и так просто в стиральную машину их положить не выйдет.

На помощь придет химчистка ««ЧИСТИМ ВСЕ»». Главной особенностью предоставления услуг в данной компании является тот факт, что заказчику ничего не нужно делать самостоятельно, кроме как оставить заявку на химчистку. Просмотреть цены на профессиональную чистку ковров с вывозом вы можете тут.

Почему ковры нужно чистить?

Ковер в любой квартире или офисном помещении является самым большим источником пыли и грязи. Ну а темные пятна или следы животного ворса на поверхности качественного, дорого ковра, ещё и способны существенно испортить настроение его владельцу.

Прежде всего, ковер должен выполнять роль украшения интерьера, а не становиться проблемой из-за специфики ткани или неаккуратного обращения с материалом изделия. По подтвержденным статистическим фактам 1 квадратный метр ворсистого ковра способен за год «впитать» до 3 кг пыли и грязи. Эта ужасная статистика пугает и ведет к снижению общего уровня гигиены в помещении частной квартиры или офиса.

Самый простой способ почистить ковер

Конечно, существует множество бытовых средств для очистки больших ковров, без их полноценной стирки. Да и постирать такое большое полотно в стиральной машине или ванной попросту не представляется возможным. Транспортировать ковер до ближайшей мойки также может стать довольно большой проблемой.

Компания «ЧИСТИМ ВСЕ» предлагает широкий спектр услуг по химчистке ковров любых размеров с вывозом и последующей доставкой. Достаточно просто позвонить по указанным на сайте chistimvse.ru телефонам и оставить заявку. Здесь же можно ознакомиться с перечнем цен на оказываемые услуги.

Ваш ковер будет бережно упакован и транспортирован на место его обработки, где опытные специалисты в кратчайший срок проведут качественную химчистку поверхности, не повреждая волокна ткани и возвращая исходный цвет изделию.