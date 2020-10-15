Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»

Напольные или настенные ковры, как и обычная одежда, также нуждаются в периодической чистке или стирке. Единственная проблема заключается в том, что подобные изделия слишком громоздкие, и так просто в стиральную машину их положить не выйдет.

На помощь придет химчистка ««ЧИСТИМ ВСЕ»». Главной особенностью предоставления услуг в данной компании является тот факт, что заказчику ничего не нужно делать самостоятельно, кроме как оставить заявку на химчистку. Просмотреть цены на профессиональную чистку ковров с вывозом вы можете тут.

Почему ковры нужно чистить?

Ковер в любой квартире или офисном помещении является самым большим источником пыли и грязи. Ну а темные пятна или следы животного ворса на поверхности качественного, дорого ковра, ещё и способны существенно испортить настроение его владельцу.

Прежде всего, ковер должен выполнять роль украшения интерьера, а не становиться проблемой из-за специфики ткани или неаккуратного обращения с материалом изделия. По подтвержденным статистическим фактам 1 квадратный метр ворсистого ковра способен за год «впитать» до 3 кг пыли и грязи. Эта ужасная статистика пугает и ведет к снижению общего уровня гигиены в помещении частной квартиры или офиса.

Самый простой способ почистить ковер

Конечно, существует множество бытовых средств для очистки больших ковров, без их полноценной стирки. Да и постирать такое большое полотно в стиральной машине или ванной попросту не представляется возможным. Транспортировать ковер до ближайшей мойки также может стать довольно большой проблемой.

Компания «ЧИСТИМ ВСЕ» предлагает широкий спектр услуг по химчистке ковров любых размеров с вывозом и последующей доставкой. Достаточно просто позвонить по указанным на сайте chistimvse.ru телефонам и оставить заявку. Здесь же можно ознакомиться с перечнем цен на оказываемые услуги.

Ваш ковер будет бережно упакован и транспортирован на место его обработки, где опытные специалисты в кратчайший срок проведут качественную химчистку поверхности, не повреждая волокна ткани и возвращая исходный цвет изделию.

# Бизнес

Последние новости

МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb
Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb
Во Франции нашли остатки деревни времен Меровингов
Во Франции нашли остатки деревни времен Меровингов
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за $10 млн
Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за $10 млн
Купить гофротару оптом в Москве
Купить гофротару оптом в Москве
МФО и особенности их функционирования
МФО и особенности их функционирования
Милость дня! Тэхен из BTS спел с ребенком
Милость дня! Тэхен из BTS спел с ребенком
«Излучает секс!» — Хореограф оценил танец Чимина
«Излучает секс!» — Хореограф оценил танец Чимина
"Ну что тут сказать". Косачев предположил "автора" новых санкций ЕС
"Ну что тут сказать". Косачев предположил "автора" новых санкций ЕС
В АГПУ в этом году поступили абитуриенты из более чем 30 регионов России – Эльвира Чиянова
В АГПУ в этом году поступили абитуриенты из более чем 30 регионов
В Новосибирской области выявлены лучшие практики дополнительного образования детей
В Новосибирской области выявлены лучшие практики дополнительного

Топ на сегодня

Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины

Еще по теме

Сеть химчисток «Химчистка 22»
Как выбрать ковер?
Алексей Савченко: полезные советы при определении сочетания ковра и интерьера
Из каких материалов бывают напольные ковры