Хомчак рассказал, когда в Украине откажутся от призыва в армию

Лидия Мартынова

Украина сможет полностью отказаться от призыва на срочную службу после того, как выстроит систему, в которой каждый гражданин в случае необходимости сможет самостоятельно защитить свой дом и страну, а также оказать первую медицинскую помощь. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак."Планирует ли армия вообще отказываться от призыва? Вы знаете, у нас есть в перспективе такое видение. Но это может быть только тогда, когда у нас будет система подготовки резерва. Если мы создадим такую систему работы, чтобы каждый у своего дома был минимально готов защитить его", – заявил Хомчак.По его словам, создание такой системы займет "не полгода и не один год"."Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости", – рассказал главнокомандующий.Он добавил, что в 2020 году уже уменьшено количество призывников и сейчас армия укомплектована на 100%."Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военнослужащего", – добавил он.