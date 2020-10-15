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Хуснуллин: продление льготной ипотеки привлечет в стройсферу 600 млрд руб

Хуснуллин: продление льготной ипотеки привлечет в стройсферу 600 млрд руб
Продление программы льготной ипотеки позволит дополнительно привлечь в строительство от 500 до 600 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Президент России Владимир Путин на заседании в среду предложил продлить эту программу минимум до середины 2021 года.

"Если темпы будут продолжаться, то до середины следующего года мы сможем привлечь в отрасль дополнительно 500-600 миллиардов рублей. Самое главное, мы не только даем возможность выгодно приобрести жилье, но и выгодно финансируем стройку, так как в 40-45% новостроек квартиры уже проданы, и если мы не будем поддерживать финансирование, то у нас есть риск возникновения обманутых дольщиков", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что в настоящее время правительство активно следит за рынком на предмет появления новых проектов.


"На 1 января 2020 года у нас было 107 миллионов квадратных метров в стройке, сейчас у нас где-то 98,5-99 миллионов квадратных метров. В то же время мы видим, если в течение года у нас была отрицательная динамика, то за сентябрь мы видим три миллиона квадратных метров новых проектов", - отметил вице-премьер.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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