Илья Лагутенко рассказал о грядущем концерте

Влада Некрасова

Илья Лагутенко даст концерт, посвященный 20-летнему юбилею альбома «Точно Ртуть Алоэ». 16 октября тысячи поклонников услышат все песни культовой пластинки «Мумий Тролля» в новой аудиовизуальной реальности, в которую можно будет попасть из любой точки планеты как с помощью VR-очков, так и через экраны смартфонов, ноутбуков, домашних телевизоров. Посмотреть концерт можно на платформе Lookport.

В интервью для POPCAKE солист раскрыл некоторые подробности грядущего концерта. Как ни странно, Илья поблагодарил пандемию за то, что она дала возможность реализовать давно задуманную идею. Однако музыкант все-таки столкнулся с трудностями — все участники группы оказались в разных географических точках.

«Мы начали думать, как нам организовать репетицию на удаленке. Мы решили, что платформа Lookport идеально нам подходит. Мы будем создавать виртуальную вселенную. Наша команда посоветовалась и решила, что одного выступления будет недостаточно. Будет и вторая сцена, где наши поклонники смогут поискать необычные артефакты в студии, также магазин с товарами пластинки «Точно Ртуть Алоэ». Все, как в взаправду, но виртуально»,

— рассказал Лагутенко.

По словам Ильи, этим VR-форматом они смогут открыть для других артистов во всем мире новую идею, как можно общаться с собственными поклонниками, максимально «симулировав и стимулировав близкую реальность».

Илья Лагутенко также отметил, что несоблюдение общедоступных правил дистанцирования только отдаляет зрителей от реальных концертов. Музыкант призвал всех слушателей носить маски и дезенфицировать руки.

После концерта и премьеры трибьют-альбома слушатели смогут встретиться с участниками «Мумий Тролля» в онлайн-комнате Meet&Greet и зайти в виртуальный магазин, чтобы подобрать для себя что-то из специальной капсульной коллекции, доступной исключительно в рамках проекта «Точно Ртуть Алоэ VR». Конечно же, не обойдется и без сюрпризов — как это всегда и бывает с «Мумий Троллем».

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