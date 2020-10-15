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Имевшееся у Луны магнитное поле помогало защищать жизнь на Земле

Имевшееся у Луны магнитное поле помогало защищать жизнь на Земле

Четыре миллиарда лет назад Луна помогала защищать атмосферу Земли от более активного Солнца благодаря своему магнитному полю, которое сейчас уже исчезло.

Образцы горных пород, доставленные с Луны, показывают, что между 4,2 и 4,3 миллиарда лет назад, когда Луна была вдвое ближе к Земле, у нее имелось магнитное поле, по крайней мере столь же мощное, как нынешнее магнитное поле Земли. Джеймс Грин (James Green) из NASA и его коллеги смоделировали взаимодействие магнитных полей Земли и ранней Луны и пришли к выводу, что эти поля создавали объединенную магнитосферу, защищавшую Землю от частиц солнечного ветра.

«Приливные силы Земли, взаимодействующие с Луной, вероятно, помогали сохранить активность лунной магнитосферы в течение нескольких сотен миллионов лет, — говорит Грин. — Но в конце концов Луна отдалилась от Земли, ее ядро ​​остыло и создаваемое этим ядром магнитное поле умерло».

Комбинированное поле Земли и Луны может стать ответом на важный вопрос о судьбе молодой Земли. Ученые считают, что Солнце было более активным в то время, выбрасывая в 100 раз больше частиц, чем сейчас. Они должны было лишить Землю атмосферы, сделав сомнительными перспективы возникновения и сохранения жизни. Но жизнь на Земле уцелела в таких условиях. «Теперь мы знаем, что ей помогли, и эта помощь пришла с Луны», — говорит Грин.

Проверить эту гипотезу, по словам Грина, поможет анализ пород, находящихся вблизи полюсов Луны. Подтверждение данной модели может иметь значение для поисков жизни за пределами Солнечной системы. Грин предлагает обращать внимание на экзопланеты земного типа, имеющие спутники. Если эти спутники достаточно большие, они могут создавать такой же защитный эффект.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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По материалам: polit.ru

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