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Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук

Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Пандемия коронавируса приучила большинство людей следить за гигиеной рук, однако не всегда их частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими средствами и горячей водой, помогает убивать опасные вирусы - напротив, из-за высушивания кожи подобным образом условия для жизни и распространения бактерий становятся самыми благоприятными, заявила РИА Новости врач-эпидемиолог Ольга Ненастина, накануне Всемирного дня мытья рук.

Всемирный день мытья рук ежегодно отмечается 15 октября. Он был объявлен детским фондом ООН в 2008 году.

"Время от времени сверяться с правилами мытья рук нелишне никому. Однако слишком частое или долгое мытье рук, особенно сильными моющими средствами и горячей водой, может повредить и высушить кожу рук, создавая эффект, противоположный предполагаемому, то есть даже улучшить условия для жизни бактерий. Например, шелушение кожи способствует их распространению", - сказала Ненастина.

По ее словам, несмотря на то, что правила мытья рук достаточно просты, и, казалось бы, всем известны, многие о них забывают.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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