Инсайдер рассказал, как Джейми Фокс отнесся к новому роману бывшей возлюбленной Кэти Холмс

Вадим Карасев

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались прошлым летом после шестилетнего романа. В каких отношениях они остались, неизвестно. Но, судя по всему, зла друг на друга они не держат. Как рассказал инсайдер, за бывшую возлюбленную, которая недавно вновь обрела счастье в личной жизни, 52-летний Фокс искренне рад.

Он рад за нее и желает ей всего наилучшего. Джейми двигается дальше, и его не беспокоит роман Кэти и Эмилио,

— рассказал источник.





Кэти Холмс и Джейми Фокс

По словам инсайдеров, 41-летняя Кэти тоже относится к Джейми как к другу и оставила отношения с ним в прошлом.

Вот уже больше месяца голливудская актриса встречается с 33-летним ресторатором Эмилио Витоло. Влюбленных уже неоднократно видели вместе в Нью-Йорке, где они регулярно демонстрировали нежные чувства на публике — свой роман пара не только не скрывает, а, напротив, открыто о нем заявляет. Для Кэти, которая была вынуждена в течение пяти лет прятать личную жизнь после развода с Томом Крузом (таковы были условия договора), это настоящее счастье.





Кэти Холмс и Эмилио Витоло

Она счастлива, что может быть свободной в своих отношениях с Эмилио. И теперь нет необходимости, чтобы они были секретными, как ее прошлые отношения с Джейми Фоксом,

— отметил аноним.

Говорят, что Холмс и Витоло проводят много времени вместе и ведут себя как влюбленные подростки.

Эмилио уже представил Кэти своим друзьям, которым она очень понравилась, и отцу — известному нью-йоркскому ресторатору Эмилио Витоло — старшему. Он выбор сына тоже одобрил.

Познакомила ли актриса нового бойфренда со своей 14-летней дочерью Сури, которую она родила от Тома Круза, неизвестно, но, судя по тому, как у них с Эмилио все развивается, дело за малым.



