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«Излучает секс!» — Хореограф оценил танец Чимина

«Излучает секс!» — Хореограф оценил танец Чимина

Согласись, всегда приятно, когда твой труд оценивают по достоинству, а еще приятнее видеть, как хвалят твоего любимого кумира. Все мы знаем, как долго ребята из к-поп группы BTS готовили к своему онлайн-концерту MAP OF THE SOUL ON:E.


Несмотря на то, что концерт был без зрителей, участники все равно выкладывались на все сто процентов. И это не мог не заметить известный хореограф Ники Андерсен (Nicky Andersen). Он придумывал движения для трека «Filter», который исполняет Чимин (Jimin). Ники не мог сдержать своего волнения, когда смотреть концерт вместе с поклонниками BTS.


Посмотрев выступление Filter, многие поклонники отметили, насколько легко Чимин танцует. Айдол буквально очаровал своим внешним видом и голосом. Давай взглянем на него вместе.

[media=https://twitter.com/pjm7filter/status/1316473224734089217?ref_src=twsrc%5Etfw]

Очень горячо! Фанаты были счастливы, увидев такое выступление.

[media=https://twitter.com/pjm7filter/status/1314923319024660482?ref_src=twsrc%5Etfw]

У себя в Instagram хореограф Ники Андерсен поделился своими впечатлениями по поводу концерта. Он отметил, что очень счастлив был видеть, как Чимин выполнил все его рекомендации.

«Я надеюсь, что АРМИ выступление Чимина понравилось так же, как и мне»,

— отметил хореограф. Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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