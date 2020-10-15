Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях

Лидия Мартынова

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", каким образом можно найти аккаунты человека в социальных сетях.

По его словам, для этого потребуются минимальная информация: имя, фамилия, дата рождения, город проживания и фотография.

"Если есть фотография человека, можно воспользоваться поиском по снимку, такой сервис, например, предоставляет Google. Чаще всего люди используют удачные снимки сразу в нескольких соцсетях — где-то на аватарке, где-то — в папке с фотоснимками", — отмечает эксперт.

Как утверждает Мясоедов, при таком поиске можно обнаружить сразу несколько аккаунтов