Эксперт рассказал, как найти аккаунты человека во всех соцсетях
Сегодня, 03:50 Лидия Мартынова
Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм", каким образом можно найти аккаунты человека в социальных сетях.
По его словам, для этого потребуются минимальная информация: имя, фамилия, дата рождения, город проживания и фотография.
"Если есть фотография человека, можно воспользоваться поиском по снимку, такой сервис, например, предоставляет Google. Чаще всего люди используют удачные снимки сразу в нескольких соцсетях — где-то на аватарке, где-то — в папке с фотоснимками", — отмечает эксперт.
Как утверждает Мясоедов, при таком поиске можно обнаружить сразу несколько аккаунтов
По материалам: ria.ru