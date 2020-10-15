Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире

Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире

Детская комната требует правильного обустройства, поскольку малышу необходима положительная энергетика. Старайтесь следовать простым правилам фэн-шуй, чтобы вашего ребенка окружала позитивная энергия.


Самое главное правило для детской комнаты — идеальная чистота. Старайтесь делать уборку по правилам фэн-шуй как минимум раз в неделю. Ребенок должен жить в чистоте и порядке. Это позитивно будет сказываться на его настроении и здоровье.

Комната должна быть светлой

Речь идет об освещении и о цветах, используемых для стен и пола. Что касается цветового оформления, то очень важно делать стены и потолок белыми или бежевыми, максимально светлыми, а пол кремовым, светло-коричневым, светло-серым или темно-серым. Такое цветовое решение поможет малышу оставаться добрым, позитивным и общительным.

Отличным магнитом для созидательной энергии Ци является натуральное освещение — большие окна очень важны. На подоконнике не должно ничего стоять, особенно растений с острыми шипами вроде розы или кактуса.

Каким бы ни был размер и освещенность комнаты солнцем, всегда стоит делать искусственное освещение белым и сильным. Для ребенка и его настроения это очень важно. Не стоит ограничиваться одной лампой. Свет должен быть насыщенным, а его источников лучше сделать несколько.


Мебель без острых углов

Мебели можно ставить как можно меньше, так как она задерживает потоки энергии. Это хорошо скажется на вашем кошельке. Желательно, чтобы она была простой формы и ее не было в центре детской комнаты.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избегать мебели с острыми углами. Если это компьютерный или какой-то другой стол, то лучше, чтобы он имел закругленные края. Это поможет ребенку быть менее агрессивным.

Письменный или компьютерный стол должен стоять так, чтобы ребенок видел входящих в комнату, но не сидел спиной к окну или выходу.

Место для сна в детской

Чтобы ребенок высыпался и хорошо себя чувствовал, очень важно правильно обустроить спальное место. Во-первых, кровать должны быть из дерева. Металл — слишком «взрослый» материал. Он не лучшим образом сочетается с энергетикой ребенка и аурой его комнаты.


Очень важное правило — ребенок не должен спать головой или ногами к окну и выходу. Над его головой ни в коем случае не должны нависать полки, висеть какие-то картины. 

Талисманы для ребенка по фэн-шуй

В комнате малыша должны находиться талисманы, которые будут притягивать энергию Ци, приносить удачу. К таким талисманам можно отнести простую красную ленточку из натурального материала, которую необходимо вешать на дверь или над дверью.

Талисманами для ребенка зачастую служат его собственные игрушки. Нужно позволить ему размещать их там, где ему это покажется необходимым. Также эксперты отмечают такие талисманы, как фигурка лебедя либо его изображение. Полезными будут воздушные колокольчики и ловец снов. Лучше не перегружать внутреннее убранство комнаты лишними элементами. У малыша должно быть много места, иначе он будет расти чрезмерно стеснительным.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения
МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме
Флуоресценция помогает тихоходкам переносить смертельный уровень ультрафиолетового излучения
Флуоресценция помогает тихоходкам переносить смертельный уровень
Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире
Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире
АРМИ из Китая избили за чехол с BTS
АРМИ из Китая избили за чехол с BTS
На Волге нашли топливное пятно площадью в 5000 м²
На Волге нашли топливное пятно площадью в 5000 м²
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Софьи Капковой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Софьи Капковой
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Банки предупредили россиян о распространенных способах мошенничества
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Инфекционист предупредила об опасности неправильного мытья рук
Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета
Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета

Топ на сегодня

Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Пашинян оценил посредническую роль России в переговорах по Карабаху
Пашинян оценил посредническую роль России в переговорах по Карабаху
В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения – Собянин
В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в
Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
Мурашко: нужно выиграть время до масштабной вакцинации от коронавируса
Лавров: Приднестровскому урегулированию мешают США, подминая Молдавию
Лавров: Приднестровскому урегулированию мешают США, подминая Молдавию

Еще по теме

Правильное оформление детской комнаты
Благоприятный цвет кухни, спальни и других комнат по фэн-шуй
Сделайте подарок своему сыну
Как правильно расставить мебель по фэн-шуй, чтобы улучшить энергетику дома