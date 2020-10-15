Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире

Вадим Карасев

Детская комната требует правильного обустройства, поскольку малышу необходима положительная энергетика. Старайтесь следовать простым правилам фэн-шуй, чтобы вашего ребенка окружала позитивная энергия.

Самое главное правило для детской комнаты — идеальная чистота. Старайтесь делать уборку по правилам фэн-шуй как минимум раз в неделю. Ребенок должен жить в чистоте и порядке. Это позитивно будет сказываться на его настроении и здоровье.

Комната должна быть светлой

Речь идет об освещении и о цветах, используемых для стен и пола. Что касается цветового оформления, то очень важно делать стены и потолок белыми или бежевыми, максимально светлыми, а пол кремовым, светло-коричневым, светло-серым или темно-серым. Такое цветовое решение поможет малышу оставаться добрым, позитивным и общительным.

Отличным магнитом для созидательной энергии Ци является натуральное освещение — большие окна очень важны. На подоконнике не должно ничего стоять, особенно растений с острыми шипами вроде розы или кактуса.

Каким бы ни был размер и освещенность комнаты солнцем, всегда стоит делать искусственное освещение белым и сильным. Для ребенка и его настроения это очень важно. Не стоит ограничиваться одной лампой. Свет должен быть насыщенным, а его источников лучше сделать несколько.

Мебель без острых углов

Мебели можно ставить как можно меньше, так как она задерживает потоки энергии. Это хорошо скажется на вашем кошельке. Желательно, чтобы она была простой формы и ее не было в центре детской комнаты.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избегать мебели с острыми углами. Если это компьютерный или какой-то другой стол, то лучше, чтобы он имел закругленные края. Это поможет ребенку быть менее агрессивным.

Письменный или компьютерный стол должен стоять так, чтобы ребенок видел входящих в комнату, но не сидел спиной к окну или выходу.

Место для сна в детской

Чтобы ребенок высыпался и хорошо себя чувствовал, очень важно правильно обустроить спальное место. Во-первых, кровать должны быть из дерева. Металл — слишком «взрослый» материал. Он не лучшим образом сочетается с энергетикой ребенка и аурой его комнаты.

Очень важное правило — ребенок не должен спать головой или ногами к окну и выходу. Над его головой ни в коем случае не должны нависать полки, висеть какие-то картины.

Талисманы для ребенка по фэн-шуй

В комнате малыша должны находиться талисманы, которые будут притягивать энергию Ци, приносить удачу. К таким талисманам можно отнести простую красную ленточку из натурального материала, которую необходимо вешать на дверь или над дверью.

Талисманами для ребенка зачастую служат его собственные игрушки. Нужно позволить ему размещать их там, где ему это покажется необходимым. Также эксперты отмечают такие талисманы, как фигурка лебедя либо его изображение. Полезными будут воздушные колокольчики и ловец снов. Лучше не перегружать внутреннее убранство комнаты лишними элементами. У малыша должно быть много места, иначе он будет расти чрезмерно стеснительным.