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Какие талисманы спасут от неприятностей, если гороскопы сулят одни несчастья

Какие талисманы спасут от неприятностей, если гороскопы сулят одни несчастья

Бывает так, что гороскоп очень негативен — звезды и планеты в раздрае, поэтому приходится искать альтернативные источники удачи и позитивной энергии. Эксперты расскажут о талисманах, которые помогут преодолеть препятствия на пути.


Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют всегда пользоваться талисманами на удачу, потому что порой ночные светила очень негативно воздействуют на наше сознание и везение, становясь непредсказуемыми и изменчивыми.

Сфера любви

Если астрологи говорят, что в любви вас ожидают проблемы, не стоит расстраиваться, потому что есть талисманы, которые это исправят. Разумеется, нужно помнить о том, что талисманы не спасут от всего. Если высока вероятность ссор, нужно доброжелательно доносить свои мысли до партнера. В противном случае никакие талисманы не помогут, ведь вы сами себе будете ставить палки в колеса.

Руна Уруз. Это очень мощная руна, которая оберегает человека от злых людей и помогает сохранять баланс в отношениях, в семье, меньше ругаться и переживать по мелочам. Нанести эту руну можно на любой предмет или даже нарисовать на листке бумаги и положить дома в чистое и скрытое место, связанное с уютом и приятными воспоминаниями.

Мельхиоровые украшения. Изделия из этого металла обладают защитными свойствами. Они помогут отвести от себя ссоры и неурядицы, а также сохранить семью от раздора и злых людей-завистников.


Лунный камень. Это любовный оберег женщин. Конечно, он обладает и универсальными свойствами, но в качестве защитного любовного талисмана он больше помогает представительницам прекрасного пола.

Белый кварц. Это отличный защитный камень, который рекомендуется использовать мужчинам. Но и женщинам он поможет, если звезды и планеты не в духе.

Синий цвет. Синие обои на телефоне и на компьютере, синяя одежда или аксессуары помогут защититься от любовных неурядиц в семье. Синий цвет помогает человеку концентрироваться на своих мыслях и произносить лишь обдуманные слова.

Сфера денег и работы

Если звезды затрагивают тему денег и работы, очень важно иметь мощный защитный талисман, чтобы не потерять финансы и остаться на плаву. Также полезными будут мантры, обряды и практики на раскрытие денежного потока.

Руна Феху. Эту руну лучше нанести едва заметно на купюру, свернуть ее и положить в кошельке. Считается, что эта руна стабилизирует финансовые потоки и защищает человека от врагов, помогает принимать верные решения насчет трат, расходов и вложений.


Топаз. Это камень-талисман, у которого есть функции оберега. С ним будет гораздо проще вести дела в бизнесе и планировать что-либо на будущее.

Черный цвет. Черная одежда, темные обои на телефоне и компьютере — это то, что поможет вам сохранить удачу в финансовой и рабочей сфере. Черный оттенок убирает неуверенность, чистит сознание от ненужных мыслей и страхов, а также выступает как оберег от проблем.

Янтарь. Этот камень помогает человеку восполнять недостаток мотивации. Если энергетика идёт на спад, стоит воспользоваться янтарем, чтобы продолжать двигаться вперед и не унывать. Альтернативой может служить другой камень Огненной стихии — сердолик.

Золотые украшения. Золото — лучший источник мотивации, сил, желаний, уверенности. Если звезды сулят проблемы в делах и в бизнесе, стоит надевать побольше золотых украшений.

Платиновые украшения. Платина — мощнейший талисман для творческих людей. Если звезды не в настроении и лишают вас творческих сил и энергии, стоит надеть что-то из этого металла.

Другие полезные талисманы

Тигровый глаз. Интуиция очень важна, она помогает быстрее принимать решения и выходить сухими из воды. В любой проблемный период стоит обращаться за помощью к тигровому глазу. Он повысит вашу интуицию.

Серебряные украшения. Если астрологи утверждают, что нужно опасаться окружающих людей и недоброжелателей, лучше надеть что-то из серебра. Данный металл отпугнет врагов и не даст им вас сглазить.

Красная нить на запястье. Если эксперты прогнозируют снижение активности и удачи, стоит надеть красную нить из шерсти или хлопка. Она поможет остаться на плаву в любой ситуации.

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По материалам: dailyhoro.ru

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