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Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета

Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.


"Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по участию в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - сказал он.

Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.


Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.

# Политика
По материалам: ria.ru

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