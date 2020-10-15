Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета

Анастасия Иванова

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Госсовет может участвовать в разработке и утверждении критериев эффективности деятельности глав регионов и определении мер их поощрения, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.





"Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по участию в разработке, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - сказал он.

Также, по словам Клишаса, Госсовет предлагается наделить функциями по проведению анализа практики государственного и муниципального управления, разработки предложений по их совершенствованию, по мониторингу и представлению доклада президенту о планируемых регионами и достигнутых за отчетный период значениях показателей их деятельности.

Помимо этого, Клишас сообщил, кто войдет в состав Госсовета.