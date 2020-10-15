Комитет Госдумы поддержал проект о создании системы «Одно окно» для экспортёров

Алексей Вольцев

В России для сокращения барьеров во внешней торговле предложили создать систему «Одно окно» — соответствующий правительственный законопроект Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал палате принять в первом чтении. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

Законопроект, в частности, позволяет экспортёрам запрашивать в электронном виде и без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов. Кроме того, предполагается, что благодаря «одному окну» они смогут в том числе круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг и получать доступ к аналитике.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли.

Государственная Дума рассмотрит документ на пленарном заседании 20 октября.

В июле председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил полный перечень услуг для компаний, экспортирующих товары из РФ, в системе «Одно окно». Это, в частности, таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки НДС.

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