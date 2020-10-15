Купить гофротару оптом в Москве

Роман Иванов

Сегодня купить гофротару оптом в Москве предлагает масса компаний. Большинство из них являются посредниками, которые закладывают в стоимость товара цена за свои услуги. Поэтому лучше заказывать гофроупаковку напрямую от производителя на сайте https://gofromir.ru/.

Виды гофроупаковки от производителя

Фабрика, производящая изделия из гофрированного картона, работает на рынке более 20 лет. Продукция компании отличается надежностью, дешевизной и безопасностью. Предприятие поставляет любые партии продукции во все регионы России. Многие производители гофротары ориентированы только на крупные заказы. Завод «ГофроМир», в отличие от большинства конкурентов, принимает заказы на малый опт.

В ассортименте фабрики несколько десятков наименований товаров. Все представленные позиции есть в наличии либо будут выпущены в кратчайшие сроки. Также предприятие работает с индивидуальными заказами, изготавливая экземпляры по размерам, предоставленным клиентом. Чтобы предварительно узнать цену за единицу товара, можно воспользоваться конфигуратором стоимости, размещенным на сайте. С увеличением партии стоимость может меняться в меньшую сторону.

Сегодня продукция компании делится на 3 категории:

Ориентированная на потребителя. Сюда относятся коробки для хранения вещей, перевозки продуктов, косметических средств, бытовой химии, детских и канцелярских товаров, фармацевтической продукции. Для промышленных целей. К этой категории относят гофроящики и короба для упаковки крупных и средних грузов — мебели, строительных материалов, производственного оборудования, узлов и агрегатов. Для транспортировки. При производстве такой тары особое внимание уделяется соответствию гофротары условиям транспортных компаний, возможности комплектации паллет, безопасность грузов, в том числе и хрупких.

Кроме стандартных позиций, предприятие выпускает изделия под заказ. Здесь можно заказать нестандартные коробки для подарков, картонные кашпо для цветов, выдерживающие повышенную влажность и даже домики для животных.

Предпринимателям, производящим парфюмерию, косметику и украшения, а также мастерам hand made интересна будет услуга изготовления коробочек из гофрокартона. Это тонкий, но прочный материал, который не деформируется под воздействием внешних факторов. Дизайнеры создадут оригинальный дизайн, способный сделать из картонной тары произведение искусства. А вытесненный фирменный знак сделает бренд узнаваемым.

Заказать партию гофроупаковки можно онлайн в один клик. Нужно заполнить форму обратной связи и сотрудники сайта перезвонят в рабочие часы. Одновременно с покупкой возможно оформить доставку до места назначения. Стоимость зависит от километража. Если нужной модели нет в наличии, сотрудники примут заявку на изготовление, рассчитают цену и определят сроки выпуска.