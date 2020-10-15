Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Купить гофротару оптом в Москве

Сегодня купить гофротару оптом в Москве предлагает масса компаний. Большинство из них являются посредниками, которые закладывают в стоимость товара цена за свои услуги. Поэтому лучше заказывать гофроупаковку напрямую от производителя на сайте https://gofromir.ru/.

Виды гофроупаковки от производителя

Фабрика, производящая изделия из гофрированного картона, работает на рынке более 20 лет. Продукция компании отличается надежностью, дешевизной и безопасностью. Предприятие поставляет любые партии продукции во все регионы России. Многие производители гофротары ориентированы только на крупные заказы. Завод «ГофроМир», в отличие от большинства конкурентов, принимает заказы на малый опт.

В ассортименте фабрики несколько десятков наименований товаров. Все представленные позиции есть в наличии либо будут выпущены в кратчайшие сроки. Также предприятие работает с индивидуальными заказами, изготавливая экземпляры по размерам, предоставленным клиентом. Чтобы предварительно узнать цену за единицу товара, можно воспользоваться конфигуратором стоимости, размещенным на сайте. С увеличением партии стоимость может меняться в меньшую сторону.

Сегодня продукция компании делится на 3 категории:

  1. Ориентированная на потребителя. Сюда относятся коробки для хранения вещей, перевозки продуктов, косметических средств, бытовой химии, детских и канцелярских товаров, фармацевтической продукции.

  2. Для промышленных целей. К этой категории относят гофроящики и короба для упаковки крупных и средних грузов — мебели, строительных материалов, производственного оборудования, узлов и агрегатов.

  3. Для транспортировки. При производстве такой тары особое внимание уделяется соответствию гофротары условиям транспортных компаний, возможности комплектации паллет, безопасность грузов, в том числе и хрупких.

Кроме стандартных позиций, предприятие выпускает изделия под заказ. Здесь можно заказать нестандартные коробки для подарков, картонные кашпо для цветов, выдерживающие повышенную влажность и даже домики для животных.

Предпринимателям, производящим парфюмерию, косметику и украшения, а также мастерам hand made интересна будет услуга изготовления коробочек из гофрокартона. Это тонкий, но прочный материал, который не деформируется под воздействием внешних факторов. Дизайнеры создадут оригинальный дизайн, способный сделать из картонной тары произведение искусства. А вытесненный фирменный знак сделает бренд узнаваемым.

Заказать партию гофроупаковки можно онлайн в один клик. Нужно заполнить форму обратной связи и сотрудники сайта перезвонят в рабочие часы. Одновременно с покупкой возможно оформить доставку до места назначения. Стоимость зависит от километража. Если нужной модели нет в наличии, сотрудники примут заявку на изготовление, рассчитают цену и определят сроки выпуска.

# Бизнес

Последние новости

МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb
Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb
Во Франции нашли остатки деревни времен Меровингов
Во Франции нашли остатки деревни времен Меровингов
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Химчистка ковров с вывозом от компании «ЧИСТИМ ВСЕ»
Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за $10 млн
Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за $10 млн
Купить гофротару оптом в Москве
Купить гофротару оптом в Москве
МФО и особенности их функционирования
МФО и особенности их функционирования
Милость дня! Тэхен из BTS спел с ребенком
Милость дня! Тэхен из BTS спел с ребенком
«Излучает секс!» — Хореограф оценил танец Чимина
«Излучает секс!» — Хореограф оценил танец Чимина
"Ну что тут сказать". Косачев предположил "автора" новых санкций ЕС
"Ну что тут сказать". Косачев предположил "автора" новых санкций ЕС
В АГПУ в этом году поступили абитуриенты из более чем 30 регионов России – Эльвира Чиянова
В АГПУ в этом году поступили абитуриенты из более чем 30 регионов
В Новосибирской области выявлены лучшие практики дополнительного образования детей
В Новосибирской области выявлены лучшие практики дополнительного

Топ на сегодня

Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины

Еще по теме

Фабрика межкомнатных дверей ОНИКС
Фабрика обуви Бизон приглашает к сотрудничеству
Закладные детали из металла от компании «Северо-Запад»
Бумажные пакеты оптом от производителя