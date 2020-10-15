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Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США

Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
. Мадонна и Рианна вошли в ежегодный список ста самых богатых self-made предпринимательниц США, который опубликовал журнал Forbes.

Рианна заняла в нем 33-е место, ее заработок за год составил 600 миллионов долларов за счет продаж косметики и белья собственных марок, а благотворительный фонд, который она основала, собрал 22,5 миллиона долларов на борьбу с COVID-19.

Мадонна оказалась на 40-й строчке с доходом в 550 миллионов, а Селин Дион на 51-ой (455 миллионов), у Бейонсе 55-е место (420 миллионов), у Барбары Стрейзанд — 56-е (400 миллионов).


Самой молодая в рейтинге — модель Кайли Дженнер (23 года), а самая возрастная — Элис Шварц (94 года), которая занимается биотехнологиями.


На первом месте третий год подряд Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply (производство и продажа кровельных материалов).

Большинство женщин, вошедших в список (45 из 100), живут в Калифорнии.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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