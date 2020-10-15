Марина Порошенко назвала особые места Киева

Алексей Вольцев

Киев для Марины Порошенко не просто родной город, но и особое место, с которым у нее связаны самые выдающиеся моменты жизни.

«Киев для нашей семьи особенный, потому что здесь мы познакомились с моим мужем, в этом городе выросли наши дети, а теперь растут внуки, здесь похоронены наши родители», — рассказала лидер списка партии «Европейская Солидарность» на выборах в Киевсовет в интервью журналу «Натали».

По словам Марины Порошенко, всю свою сознательную жизнь она прожила на Печерске, а в школьные годы вместе с друзьями часто посещала территорию Киево-Печерской лавры, поднималась на колокольню, исследовала киевские склоны.

«На праздники бегали к метро „Арсенальная“, потому что туда приезжала военная машина, из которой запускали праздничный салют», — вспоминает экс-первая леди.

По мнению Марины Порошенко, «город становится дорогим только в связи с определенными людьми или событиями».

Поэтому одним из самых романтических мест столицы она считает Владимирскую горку.

«Мы часто гуляли там в юности с моим будущим мужем [Петром Порошенко]. Там было наше последнее свидание перед тем, как он ушел в армию. Это был очень волнующий момент, потому что мы были молоды, влюблены, и разлука на два года тогда нам казалась настоящей вечностью. Но мы выдержали. Наша любовь стала только сильнее. И мы вместе уже 36 лет!» — поделилась Марина Порошенко.

По словам госпожи Порошенко, со временем многие места приобретают особое значение.

«И, к сожалению, не всегда это связано с приятными событиями. Вместе со многими киевлянами во время Революции достоинства я была на Майдане Независимости и Институтской. И теперь каждый раз, когда проходишь по Институтской или вдоль „Стены памяти“ Михайловского Златоверхого собора, чувствуешь особую энергетику и, естественно, задумываешься и над ценой человеческой жизни, и над ценой независимости всей страны», — отметила Марина Порошенко.

Напомним, что 16 сентября на Киевской городской конференции политической партии «Европейская Солидарность» Марина Порошенко возглавила список кандидатов в депутаты этой политсилы на выборах в Киевсовет.

