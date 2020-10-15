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Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами

Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами
. Меган Маркл приняла участие в Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения, который организует издание Fortune. Большую часть своего выступления она посвятила опасностям соцсетей, сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская сравнила пользователей, проводящих там много времени, с наркоманами и подчеркнула, что "очень переживает за людей, для которых жизнь онлайн стала частью повседневности".

Меган призналась, что сама давно не была в соцсетях. По ее словам, аккаунт Sussexroyal в инстаграме вела команда помощников, и она ничего в нем не публиковала.


перекликаются с выводами фильма "Социальная дилемма" на Netflix, который широко обсуждался в Сети.

Онлайн-выступление 39-летней Меган Маркл длилось 15 минут в соответствии с регламентом саммита. Взнос каждого его участника составлял 1750 долларов США.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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