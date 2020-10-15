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Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн

Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн
Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" в 2020 году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает его организатор - АНО "Сколково Форум".

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 19 по 21 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.


"IX Международный форум инновационного развития "Открытые инновации" с 19 по 21 октября полностью пройдет в формате онлайн. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией", - отмечается в сообщении. Традиционная Startup Expo в рамках форума также пройдет в онлайн-формате.

При этом участие в форуме будет бесплатным. "Тем, кто уже оплатил билеты для посещения форума в технопарке "Сколково", будут возвращены потраченные средства, а их регистрации автоматически перейдут в режим онлайн. Как зарубежные, так и российские эксперты будут подключаться к программе удаленно, а модераторы сессий будут работать в студиях", - добавили в АНО.

# Россия
По материалам: ria.ru

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