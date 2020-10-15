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МФО и особенности их функционирования

Микрокредиты часто становятся единственным способом получить экстренную сумму на неотложные нужды. Такие деньги могут понадобиться на срочную поездку, покупку необходимой бытовой техники или банальную покупку продуктов до зарплаты. В любом случае, есть много возможностей оформить онлайн-займ.

Как выбрать надежную МФО?

Первый и главный инструмент, который может быть очень полезным — это специальные агрегаторы. Такие сервисы анализируют информацию о той или иной организации в сети, сравнивают условия кредитования и другие параметры. Пользователю стоит указать, по каким пунктам необходимо провести поиск. Агрегатор проверит информацию и сможет составить рейтинг. Список МФО, полученный с помощью такого сервиса — это перечень оптимальных вариантов.

Но доверять всю работу по выбору автоматическим системам тоже не стоит. Прелесть онлайн-кредитования заключается в том, что каждый клиент имеет достаточно времени для изучения условия сотрудничества и проверки компании. Из рейтинга, предоставленного агрегаторами, можно выбрать лучшие варианты и самостоятельно изучить их. На сайте хороших МФО есть вся необходимая информация о:

  • терминах погашения кредита;
  • условиях оформления займа;
  • процентных ставках и комиссиях;
  • защите персональных данных пользователей.

Стоит проверить, есть ли для связи контактная информация. Это не только телефонные номера или онлайн-формы, но еще и юридический адрес. Представительства и офисы есть не у каждой организации, но адрес регистрации должен быть обязательно.

Также не лишним будет поискать отзывы клиентов о взаимодействии с МФО. Часто именно они помогают увидеть реальную картину и понять, стоит ли связываться с такими кредиторами.

После такой проверки можно смело выбирать подходящую сумму и термин погашения. Дальше весь процесс оформления может занять не более 20 минут.

Как проходит оформление онлайн?

Процесс получения онлайн-займа намного проще, чем выбор нужной МФО. Достаточно пройти короткую регистрацию на сайте или в приложении. В анкете указывается номер телефона, банковская карта и т.д. Также отправляются скан-копии паспорта и других документов, указанных в требованиях к заявителю на сайте.

После короткой проверки кредитной истории и документов, система автоматически одобряет или отклоняет заявку. Если все в порядке, деньги сразу же поступают на банковскую карту. Погашать задолженность обычно можно в любом банке или через то же приложение кредитной организации.

# Бизнес

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