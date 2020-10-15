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МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения

МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения
Россия готова работать с любым американским лидером по вопросам контроля над вооружениями, заявил в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Последний раунд российско-американского обмена мнениями по ядерным вооружениям, неожиданно перенесённый в публичную плоскость, парадоксальным образом расставляет все точки над i в другом вопросе - на чьей стороне Россия в американской президентской гонке? Да ни на чьей", - написал сенатор в ФБ.

# В мире
По материалам: ria.ru

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