Милость дня! Тэхен из BTS спел с ребенком

Алексей Вольцев

Популярная южнокорейская к-поп группа BTS недавно дала онлайн-концерт, чтобы еще раз встретиться со своими фанатами. У айдолов была возможность впервые представить хореографию своего нового альбома «Map of the soul 7». Ви (V) сделал очень эмоциональную презентацию, в которой маленький мальчик стал предметом зависти фандома.

Концерт транслировался через платформу Weverse. Больше всего поклонникам запомнилось выступление Ви, который представил «Inner Child», личную песню с особым смыслом.

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В социальных сетях АРМИ поделились различными видео выступления Тэхёна. Оно тронуло многих до слез. Новый сингл способен утешить ту часть нас, которой с детства приходилось сталкиваться с жизненными трудностями. Один из уроков, который говорит айдол —это любить себя, но не только свое настоящее, но и прошлое, даже своего внутреннего ребенка, которого Ви представил на сцене. Маленький мальчик украл сердца фанатов.

[media=https://twitter.com/vipelady/status/1316599336705445890?ref_src=twsrc%5Etfw]

Многие зрители узнали в этом мальчике Ким Минхо, того парня, который присутствовал в inner child на концерте с Чимином (Jimin) и Тэхеном. Правда, это мило?

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