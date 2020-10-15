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Минфин предложил взимать налог на недвижимость организаций по кадастровой стоимости

Минфин предложил взимать налог на недвижимость организаций по кадастровой стоимости

Целесообразно постепенно перейти на взимание налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, а не балансовой, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замглавы Минфина Леонид Горнин на заседании бюджетного комитета Госдумы сообщил, что ведомство обсуждает с регионами это предложение. Это значительно увеличит поступления в бюджеты регионов, объяснил он.

«Все граждане платят налоги на имущество исходя не из БТИшной стоимости, а исходя из рыночной стоимости. Поэтому, наверное, и бизнесу нужно сделать постепенный переход, за год это неправильно делать, налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости», — сказал глава Минфина

По его словам, сегодня около 40% налога платится по рыночной стоимости, большая часть сохраняется по балансовой стоимости. Переход на рыночную оценку недвижимого имущества — это правильное решение, но провести его нужно аккуратно, заявил Силуанов.

1 января вступил в силу закон, согласно которому налог на имущество физических лиц во всех регионах, кроме Севастополя, должен рассчитываться по кадастровой стоимости объектов. При это для всех жилых домов, квартир и комнат действует необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости для 50 квадратных метров, 20 квадратных метров и 10 квадратных метров соответственно. Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 квадратных метров по жилому дому и 5 квадратных метров по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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