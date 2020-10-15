Минфин предложил взимать налог на недвижимость организаций по кадастровой стоимости

Влада Некрасова

Целесообразно постепенно перейти на взимание налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, а не балансовой, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Замглавы Минфина Леонид Горнин на заседании бюджетного комитета Госдумы сообщил, что ведомство обсуждает с регионами это предложение. Это значительно увеличит поступления в бюджеты регионов, объяснил он.

«Все граждане платят налоги на имущество исходя не из БТИшной стоимости, а исходя из рыночной стоимости. Поэтому, наверное, и бизнесу нужно сделать постепенный переход, за год это неправильно делать, налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости», — сказал глава Минфина

По его словам, сегодня около 40% налога платится по рыночной стоимости, большая часть сохраняется по балансовой стоимости. Переход на рыночную оценку недвижимого имущества — это правильное решение, но провести его нужно аккуратно, заявил Силуанов.

1 января вступил в силу закон, согласно которому налог на имущество физических лиц во всех регионах, кроме Севастополя, должен рассчитываться по кадастровой стоимости объектов. При это для всех жилых домов, квартир и комнат действует необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости для 50 квадратных метров, 20 квадратных метров и 10 квадратных метров соответственно. Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, налоговые вычеты увеличены на 7 квадратных метров по жилому дому и 5 квадратных метров по квартире или комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка.