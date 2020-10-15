Многодетным дадут льготу на погашение ипотеки под строительство дома

Влада Некрасова

Семьям с тремя и более детьми хотят расширить льготу на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день погашение части ипотечного жилищного кредита стало существенной мерой поддержки семей, имеющих детей. На полное или частичное погашение обязательств в сумме не более 450 тысяч рублей могут рассчитывать мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующие дети.

Однако эта мера поддержки касается лишь приобретения по договору купли-продажи жилого помещения — в том числе объекта индивидуального жилищного строительства или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Сюда же относятся приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по указанному договору. Но в этот список не попадает строительство частного дома, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем практика показывает, что гражданами широко применяется такая мера поддержки, в соответствии с которой средства материнского капитала направляются на погашение ипотечных обязательств при строительстве жилого помещения. А существующее ограничение делает меньше круг получателей мер государственной поддержки и препятствует улучшению жилищных условий нуждающихся в этом семей.

Поэтому авторы документа предлагают расширить цели кредитного договора либо договора займа на случай строительства жилого помещения. Такая мера будет способствовать укреплению института семьи, многодетности и улучшению жилищных условий. А также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России.

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