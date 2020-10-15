Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Многодетным дадут льготу на погашение ипотеки под строительство дома

Многодетным дадут льготу на погашение ипотеки под строительство дома

Многодетным дадут льготу на погашение ипотеки под строительство дома

Семьям с тремя и более детьми хотят расширить льготу на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

На сегодняшний день погашение части ипотечного жилищного кредита стало существенной мерой поддержки семей, имеющих детей. На полное или частичное погашение обязательств в сумме не более 450 тысяч рублей могут рассчитывать мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующие дети.

Однако эта мера поддержки касается лишь приобретения по договору купли-продажи жилого помещения — в том числе объекта индивидуального жилищного строительства или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства. Сюда же относятся приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по указанному договору. Но в этот список не попадает строительство частного дома, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем практика показывает, что гражданами широко применяется такая мера поддержки, в соответствии с которой средства материнского капитала направляются на погашение ипотечных обязательств при строительстве жилого помещения. А существующее ограничение делает меньше круг получателей мер государственной поддержки и препятствует улучшению жилищных условий нуждающихся в этом семей.

Поэтому авторы документа предлагают расширить цели кредитного договора либо договора займа на случай строительства жилого помещения. Такая мера будет способствовать укреплению института семьи, многодетности и улучшению жилищных условий. А также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Зеленский встретился с главой МИ-6: «шпионить за Россией удобнее с Украины»
Зеленский встретился с главой МИ-6: «шпионить за Россией удобнее
В мечтах о лете: Ирина Шейк позирует в купальниках в рекламе круизной коллекции
В мечтах о лете: Ирина Шейк позирует в купальниках в рекламе круизной
"Воплей будет много". Кому в Киеве не понравится жест доброй воли РФ?
"Воплей будет много". Кому в Киеве не понравится жест доброй воли РФ?
На территории Чечни планировалась серия терактов — Кадыров
На территории Чечни планировалась серия терактов — Кадыров
Какие талисманы спасут от неприятностей, если гороскопы сулят одни несчастья
Какие талисманы спасут от неприятностей, если гороскопы сулят одни
Антивозрастная косметика против старения
Антивозрастная косметика против старения
В Одессе мебель для кухни заказывают у мастеров KomfortCenter
В Одессе мебель для кухни заказывают у мастеров KomfortCenter
Хуснуллин: продление льготной ипотеки привлечет в стройсферу 600 млрд руб
Хуснуллин: продление льготной ипотеки привлечет в стройсферу 600 млрд
Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с Александринкой
Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Вторая вакцина от коронавируса, танцы уральских монахинь, ГЭС за 2 млрд: о чем пишут в Телеграме 14 октября
Вторая вакцина от коронавируса, танцы уральских монахинь, ГЭС за 2

Топ на сегодня

7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями отопительного сезона и холодного ветра
7 советов по уходу за кожей осенью: как справиться с последствиями
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы воспитания в школе
На семинаре Института стратегии образования РАО обсудят программы
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи за вклад в моду
Креативный директор Dior Ким Джонс получил орден Британской империи
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3

Еще по теме

Расписана схема выплат 450 тысяч рублей на ипотеку многодетным
Садовый домик можно будет строить на средства маткапитала
Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным
Эсеры внесли в Госдуму проект о поддержке молодых семей в жилищных вопросах